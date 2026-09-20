Uno Santa Fe | Información General | Veteranos

Veteranos de Malvinas llevaron a Darwin una bandera inspirada en la que usó la Selección: "Son Argentinas"

El homenaje se realizó en el cementerio de Darwin, donde también se exhibieron símbolos argentinos y participaron del mismo veteranos y familiares

20 de septiembre 2026 · 19:27hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Veteranos de Malvinas llevaron a Darwin una bandera inspirada en la que usó la Selección: Son Argentinas

Veteranos y familiares de soldados argentinos que participaron de Malvinas, realizaron un homenaje en el cementerio Darwin. Durante el acto desplegaron una bandera con la leyenda “Las Malvinas son argentinas”, inspirada en el diseño que mostró la Selección Argentina tras vencer a Inglaterra en el Mundial 2026.

Además de la bandera, los visitantes llevaron otros símbolos argentinos y participaron de un homenaje frente a las tumbas de los combatientes cuyos restos permanecen en Darwin. La delegación también cantó el himno, recorrió Puerto Argentino y diferentes lugares donde se desarrollaron enfrentamientos durante el conflicto del Atlántico Sur.

Este para nosotros es un viaje humanitario. Es muy importante venir acá para cerrar esta historia”, dijo Ramón Robles, uno de los excombatientes que viajó. “Nuestro gobierno de ese momento lo que hizo fue hacerles un favor a los habitantes de las islas porque hoy son los millonarios de la zona”, sumó.

Eduardo Albornoz, otro de los veteranos que dijo presente en Darwin, indicó: “En ese momento todos teníamos un mes de incorporados al servicio militar”, afirmó. Luego agregó: “En ese tiempo todos bajamos 14 o 15 kilos”.

Veteranos Malvinas
Noticias relacionadas
Horóscopo Virgo

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo Virgo

Horóscopo: predicciones signo por signo

La desocupación en Gran Santa Fe llegó a 8,6% en el segundo trimestre y se ubicó por encima de la media nacional

La desocupación en el Gran Santa Fe llegó a 8,6% en el segundo trimestre y se ubicó por encima de la media nacional

Las islas Malvinas están ocupadas desde 1833.

Milei redobla la apuesta por Malvinas con una ley de defensa de la soberanía nacional

Lo último

Triunfazo de Godoy Cruz ante Deportivo Morón que lo deja a Ferro como único líder

Triunfazo de Godoy Cruz ante Deportivo Morón que lo deja a Ferro como único líder

Es un poco de humo decir que la inteligencia artificial nos puede extinguir: el especialista Chris Meniw marcó los límites de la IA

"Es un poco de humo decir que la inteligencia artificial nos puede extinguir": el especialista Chris Meniw marcó los límites de la IA

Informe de la UNL sobre el Presupuesto 2027: revelan un retroceso del 27% en fondos para universidades desde el 2023

Informe de la UNL sobre el Presupuesto 2027: revelan un retroceso del 27% en fondos para universidades desde el 2023

Último Momento
Triunfazo de Godoy Cruz ante Deportivo Morón que lo deja a Ferro como único líder

Triunfazo de Godoy Cruz ante Deportivo Morón que lo deja a Ferro como único líder

Es un poco de humo decir que la inteligencia artificial nos puede extinguir: el especialista Chris Meniw marcó los límites de la IA

"Es un poco de humo decir que la inteligencia artificial nos puede extinguir": el especialista Chris Meniw marcó los límites de la IA

Informe de la UNL sobre el Presupuesto 2027: revelan un retroceso del 27% en fondos para universidades desde el 2023

Informe de la UNL sobre el Presupuesto 2027: revelan un retroceso del 27% en fondos para universidades desde el 2023

El santafesino Alexis Eberhardt se consagró campeón suramericano en Recreo

El santafesino Alexis Eberhardt se consagró campeón suramericano en Recreo

Juegos Suramericanos: Fútbol y Rugby 7 fueron reprogramados para el lunes 21 de septiembre

Juegos Suramericanos: Fútbol y Rugby 7 fueron reprogramados para el lunes 21 de septiembre

Ovación
Ignacio Lago destacó el apoyo de la gente y la reacción de Colón: Siempre es más importante el triunfo

Ignacio Lago destacó el apoyo de la gente y la reacción de Colón: "Siempre es más importante el triunfo"

Colón ya palpita el partido ante Los Andes: la previa junto a su gente en el Brigadier López

Colón ya palpita el partido ante Los Andes: la previa junto a su gente en el Brigadier López

El santafesino Alexis Eberhardt se consagró campeón suramericano en Recreo

El santafesino Alexis Eberhardt se consagró campeón suramericano en Recreo

Las Leonas golearon a Perú y ahora irán por el oro frente a Chile

Las Leonas golearon a Perú y ahora irán por el oro frente a Chile

Los Leones vencieron a Uruguay y jugarán la final en Santa Fe

Los Leones vencieron a Uruguay y jugarán la final en Santa Fe

Policiales
San Justo: la PDI aprehendió a tres mujeres por la presunta venta de drogas en el barrio Reyes

San Justo: la PDI aprehendió a tres mujeres por la presunta venta de drogas en el barrio Reyes

Rosario: la Federal atrapó a una banda que amenazaba con matar gente en escuelas para conseguir beneficios carcelarios

Rosario: la Federal atrapó a una banda que amenazaba con matar gente en escuelas para conseguir beneficios carcelarios

Hirieron con un arma blanca a una mujer al abrir la puerta de su casa en Santo Tomé

Hirieron con un arma blanca a una mujer al abrir la puerta de su casa en Santo Tomé

Escenario
Axel llega a Santa Fe con su nuevo tour Así Vivir

Axel llega a Santa Fe con su nuevo tour "Así Vivir"

Solange se consagró ganadora de Gran Hermano 2026

Solange se consagró ganadora de Gran Hermano 2026

Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

Cabra Da Peste regresa a Santa Fe con su fusión barrial y crítica social

Cabra Da Peste regresa a Santa Fe con su fusión barrial y crítica social