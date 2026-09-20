Veteranos de Malvinas llevaron a Darwin una bandera inspirada en la que usó la Selección: "Son Argentinas"

El homenaje se realizó en el cementerio de Darwin, donde también se exhibieron símbolos argentinos y participaron del mismo veteranos y familiares

Veteranos y familiares de soldados argentinos que participaron de Malvinas , realizaron un homenaje en el cementerio Darwin. Durante el acto desplegaron una bandera con la leyenda “ Las Malvinas son argentinas”, inspirada en el diseño que mostró la Selección Argentina tras vencer a Inglaterra en el Mundial 2026.

Además de la bandera, los visitantes llevaron otros símbolos argentinos y participaron de un homenaje frente a las tumbas de los combatientes cuyos restos permanecen en Darwin. La delegación también cantó el himno, recorrió Puerto Argentino y diferentes lugares donde se desarrollaron enfrentamientos durante el conflicto del Atlántico Sur.

“Este para nosotros es un viaje humanitario. Es muy importante venir acá para cerrar esta historia”, dijo Ramón Robles, uno de los excombatientes que viajó. “Nuestro gobierno de ese momento lo que hizo fue hacerles un favor a los habitantes de las islas porque hoy son los millonarios de la zona”, sumó.

Eduardo Albornoz, otro de los veteranos que dijo presente en Darwin, indicó: “En ese momento todos teníamos un mes de incorporados al servicio militar”, afirmó. Luego agregó: “En ese tiempo todos bajamos 14 o 15 kilos”.