A seis fechas del final, Colón se afirma en el Reducido y va por un lugar entre los cuatro primeros

Tras la fecha 30, Colón quedó quinto con 48 puntos y mira de cerca el cuarto lugar. A seis fechas del final, el Sabalero mantiene intacta su ilusión de ascenso.

Colón cerró la fecha 30 en el quinto lugar con 48 puntos y fortaleció su ilusión de pelear por el ascenso. El Sabalero quedó a solo un punto de Deportivo Madryn, cuarto, y le sacó nueve unidades a Ciudad de Bolívar, último clasificado al Reducido. Con seis fechas por jugar, el objetivo está cada vez más cerca en este tramo.

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Colón se mete en la pelea de arriba

El Sabalero atraviesa el tramo decisivo del campeonato con la ilusión intacta. Luego de completar la fecha 30, quedó ubicado en la quinta posición con 48 puntos, a solo una unidad de Deportivo Madryn, que ocupa el cuarto lugar y marca el límite de los puestos de privilegio.

La diferencia con la zona de Reducido también es un dato que genera confianza. Colón le lleva nueve puntos a Ciudad de Bolívar, que actualmente aparece en el último lugar de clasificación, por lo que consiguió construir un margen importante a falta de seis jornadas.

Además, la distancia con el líder es de diez unidades, una diferencia que todavía le permite al conjunto santafesino mirar hacia arriba y sostener la expectativa de terminar lo más cerca posible de los primeros puestos.

Seis finales y 18 puntos en juego

Colón consiguió una victoria que le permitió dar un paso importante en su objetivo y afrontar las seis fechas restantes con mayor confianza. Todavía hay 18 puntos en disputa y el equipo sabe que deberá mantener la solidez mostrada para sostenerse en la pelea.

En lo estadístico, el Sabalero convirtió 38 goles y recibió 25, números que reflejan una campaña positiva y que le permiten llegar a esta instancia con argumentos para seguir compitiendo por el ascenso.

La pelea está abierta y Colón tiene por delante seis partidos que serán determinantes. El objetivo será mantener el nivel, sumar la mayor cantidad de puntos posible y, si los resultados acompañan, conseguir meterse entre los cuatro primeros para llegar al tramo decisivo con la ilusión de ascender cada vez más firme.

Así quedo la tabla de la Zona A, finalizada la fecha 30