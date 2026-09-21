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"Esperanza y amor": necesitan reunir $35 millones para el tratamiento médico de un santafesino en el exterior

A los nueve meses sufrió meningitis y vive con parálisis cerebral, epilepsia y parálisis orofacial. La terapia con Cytotron le permitirá mejorar la masticación, el habla y reducir las convulsiones. A la familia le restan juntar $35 millones sobre un total de $85 millones para concretar el viaje al exterior.

21 de septiembre 2026 · 20:42hs
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Esperanza y amor: necesitan reunir $35 millones para que un santafesino viaje al exterior para un tratamiento

"Esperanza y amor": necesitan reunir $35 millones para que un santafesino viaje al exterior para un tratamiento

La historia de Lucas, un santafesino de 40 años, moviliza a la comunidad local en una cruzada solidaria contra el reloj. A los nueve meses de vida, una meningitis severa le provocó una parálisis cerebral con secuelas complejas: disartria, disfagia y una marcada parálisis orofacial que le impide masticar alimentos, hablar y retener la saliva, sumado a un cuadro diario de epilepsia.

Su madre, Roxana, quien lo define con afecto como "un niño metido en un cuerpo de adulto", encabeza los esfuerzos para acceder a un tratamiento médico que promete cambiar radicalmente su calidad de vida.

LEER MÁS: "Todos por Mariano": el desesperado pedido de la familia de un joven santafesino que necesita USD 35.000 para pagar un tratamiento

Tratamiento con Cytotron

La oportunidad médica radica en la aplicación de Cytotron, un equipamiento de tecnología avanzada que utiliza ondas de radiofrecuencia no invasivas para estimular las conexiones neuronales y reactivar tejidos cerebrales atrofiados. De acuerdo a los especialistas que evaluaron el caso, la terapia ofrece una perspectiva de mejoría de entre el 35% y el 40% en su área orofacial —lo que reduciría el riesgo de broncoaspiración—, además de otorgar la posibilidad concreta de controlar los episodios convulsivos.

Al tratarse de una práctica médica que debe llevarse a cabo en el exterior y presupuestada en dólares, la logística completa comprende pasajes aéreos, seguros de salud internacionales, visados de viaje y los aranceles del centro médico. El monto global de la cruzada asciende a 85 millones de pesos. Gracias a la realización de eventos, rifas y donaciones previas, la familia logró cubrir una parte sustancial, pero aún faltan reunir 35 millones de pesos para saldar el costo total.

"Una pequeña ayuda masiva puede cambiarle la vida a nuestra familia. Necesitamos un último empujón de la comunidad para que Lucas pueda viajar y acceder a este tratamiento que le dará una mejor calidad de vida", contó Roxana, madre de Lucas.

Cómo colaborar con la campaña solidaria de Lucas

Para concretar el tramo final de la recaudación, la familia de Lucas mantiene abiertas diversas vías de colaboración y participación activa para los vecinos de Santa Fe y la región:

Transferencia bancaria directa: se habilitó la cuenta con el alias oficial lucas.esperanzayamor para recibir aportes económicos voluntarios de cualquier monto.

Mega Rifa Solidaria: la familia comercializa números para un sorteo especial con el fin de continuar sumando fondos al pozo común.

Difusión en redes: solicitan compartir las publicaciones y videos del caso para multiplicar el alcance del pedido a través de los canales de comunicación regionales.

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