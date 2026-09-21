El campeón que eligió Argentina y volvió a lo más alto en los Juegos Suramericanos

A los 39 años, Arsen Julfalakyan se quedó con la final de 77 kilos de lucha grecorromana en los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026

Argentina sumó un nuevo oro en los Juegos Suramericanos y esta vez la celebración tuvo un protagonista con una historia particular. Arsen Julfalakyan se consagró campeón suramericano en lucha grecorromana, después de superar por 4-2 al colombiano Jair Cuero en la definición de la categoría hasta 77 kilos.

La medalla llegó en el noveno día de competencia y coronó un recorrido que tuvo de todo: una derrota en la fase previa ante el mismo rival de la final, una contundente victoria en semifinales y, finalmente, la revancha en el combate que definió el oro.

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Julfalakyan comenzó su participación con un triunfo contundente sobre el peruano Ryan Cubas, al que derrotó 8-0. Luego cayó 9-4 ante Cuero, pero tuvo la posibilidad de recuperarse y lo hizo a lo grande: superó 9-0 al brasileño Joilson De Brito en semifinales. La historia se cerró frente al colombiano. Esta vez, el argentino se impuso 4-2 y se subió a lo más alto del podio.

Una carrera que empezó en Armenia

Julfalakyan nació el 8 de mayo de 1987 en Leninakán, actualmente Gyumri, Armenia. La lucha forma parte de su vida desde la infancia y tiene además una referencia familiar imposible de ignorar: es hijo de Levon Julfalakyan, campeón olímpico en Seúl 1988. “Estuve en la lucha desde la infancia. Sin embargo, mi padre nunca me obligó a elegirla”, contó alguna vez al recordar sus primeros pasos, que comenzaron a los 11 años.

Con el tiempo, Arsen construyó su propio nombre. Fue campeón europeo en 2009 y alcanzó la cima mundial en 2014, en Tashkent. Antes había conseguido la plata mundial en 2010 y dos medallas de bronce, en 2011 y 2013. Pero su resultado más importante había llegado dos años antes.

¡ARSEN JULFALAKYAN CONSIGUIÓ LA MEDALLA DORADA EN LUCHA GRECORROMANA!



El medallista olímpico y campeón del mundo, que representa a nuestro país, se impuso en la final ante su par de colombia y se subirá a lo más alto del podio en los Juegos Suramericanos. pic.twitter.com/rU3Q4mu37o — TyC Sports (@TyCSports) September 21, 2026

En Londres 2012 consiguió la medalla de plata olímpica en 74 kilos, convirtiéndose en la nueva referencia olímpica de una familia que ya tenía un campeón.

Del retiro a una nueva bandera

Su carrera también tuvo capítulos difíciles. En los Juegos de Río 2016 llegó como campeón mundial y europeo, pero perdió en su debut ante el búlgaro Daniel Aleksandrov y quedó eliminado.

Más adelante apuntó a Tokio 2020, aunque un torneo clasificatorio disputado en Bielorrusia terminó siendo determinante. Tras perder un enfrentamiento ante su compatriota Karapet Chalyan, la federación armenia optó por que este último buscara la clasificación olímpica.

En 2021, Julfalakyan anunció su retiro y comenzó una etapa vinculada a la política. Sin embargo, el adiós a la lucha no sería definitivo.

En 2024 volvió a competir en el Grand Prix de Francia Henri Deglane, pero esta vez con una nueva bandera: Argentina.

La decisión tuvo una explicación deportiva. Armenia contaba en su categoría con Malkhas Amoyan, actual campeón europeo y mundial, lo que cerraba las posibilidades de Julfalakyan de volver a representar internacionalmente a su país. Argentina le abrió una nueva puerta.

En 2025 ya había conseguido la medalla de plata en el Campeonato Panamericano de Monterrey, también en los 77 kilos. Ahora, en Rosario, llegó un paso más. A los 39 años, un luchador con pasado olímpico y mundial volvió a tocar el oro. Esta vez, lo hizo vestido de albiceleste.