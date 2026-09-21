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Lucas Ayala, el lateral izquierdo que se afianza en Unión

El jugador de Unión, que se esta afianzando en el equipo, habló sobre la dificil tarea de controlar a Santiago Montiel y el rendimiento del plantel tras la derrota ante el Rojo.

Ovación

Por Ovación

21 de septiembre 2026 · 09:38hs
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Lucas Ayala

Lucas Ayala, el lateral Izquierdo de Unión, que logró afianzarse en el equipo.

Lucas Ayala se convirtió en una de las notas positivas de Unión en la derrota 2-1 ante Independiente. El lateral izquierdo, que debutó este año en Primera, volvió a mostrar firmeza, intensidad y personalidad para sostener su sector. Presionó, disputó cada pelota y se plantó ante un rival exigente, confirmando su crecimiento partido tras partido y su adaptación al equipo.

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Lucas Ayala

Desde su llegada al plantel profesional, Ayala fue ganando terreno y encontró una oportunidad que supo aprovechar. Ante Independiente volvió a responder desde lo defensivo, con una actuación marcada por la concentración, la intensidad y la capacidad para sostener los duelos individuales.

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Lucas Ayala atraviesa un momento de crecimiento con la camiseta de Unión. El lateral izquierdo se mostró conforme con su actuación ante Independiente y destacó las buenas sensaciones que tuvo dentro de la cancha. “Me estoy afianzando bien, hoy me sentí muy bien así que estoy muy contento”, expresó el juvenil, que partido a partido gana confianza y protagonismo en el equipo.

El lateral tuvo la difícil tarea de controlar a Santiago Montiel, uno de los futbolistas más desequilibrantes del conjunto de Avellaneda. El propio Ayala reconoció que conocía de antemano las características del atacante: “Es un futbolista muy rápido. Sabía que me iba a encarar todo el tiempo”.

Además, destacó el trabajo realizado durante la semana y valoró su presente personal. “Trabajamos el partido como lo habíamos trabajado en la semana. Las cosas salieron, pero no tuvimos suerte”, manifestó. Sobre su nivel, agregó: “Me estoy afianzando bien, hoy me sentí muy bien así que estoy muy contento”.

Lo mejor dentro de lo peor de Unión

La derrota ante Independiente dejó nuevamente a Unión con el sabor amargo de haber hecho méritos durante distintos pasajes del encuentro, pero sin poder traducirlos en el resultado. Dentro de ese contexto, Ayala volvió a ofrecer una respuesta positiva y se mostró como uno de los puntos altos del equipo.

El juvenil fue intenso en la marca, peleó cada pelota y no evitó el contacto ante un rival que exigió permanentemente por su sector. Su evolución también se refleja en la confianza que transmite dentro del campo, mientras continúa sumando experiencia en su primera temporada en Primera.

En el análisis posterior, el propio defensor también encontró una explicación para la derrota y apuntó hacia la falta de eficacia. “Creo que no tuvimos suerte en definir, la verdad que no estuvimos aptos para poder cerrar el partido”, sostuvo.

Ayala cerró su análisis con una mirada hacia lo que viene y remarcó que esos aspectos deben seguir trabajándose durante la semana. “Esas cosas se trabajan en la semana y hay que seguir para poder pelear allá arriba”, concluyó.

Unión Lucas Ayala lateral
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