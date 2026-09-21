La clara diferencia que obtiene Colón jugando como local

El Sabalero casi que duplica la efectividad jugando en el Brigadier López, en relación a lo que suma fuera de Santa Fe

Colón casi que sumó el doble de puntos jugando como local en relación a lo cosechado como visitante.

Transcurridas 30 fechas del Torneo de la Primera Nacional, una de las conclusiones a las que se puede arribar tiene que ver con la fortaleza de Colón jugando en el Brigadier López y las deficiencias que muestra en condición de visitante.

Los números son contundentes al respecto y si bien la mayoría de los equipos suma más como local que fuera de su cancha, lo de Colón resulta llamativo.

En lo que va de la competencia, el elenco sabalero disputó 15 partidos como local, obteniendo nueve victorias, cuatro empates y dos derrotas.

De esta manera, sumó 31 puntos sobre 45 en disputa, alcanzando una efectividad del 68,9% y con una diferencia de gol de +16.

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Mientras que en condición de visitante también jugó 15 encuentros, de los cuales ganó cuatro, empató cinco y perdió los seis restantes.

Así las cosas, fuera de Santa Fe obtuvo 17 unidades sobre 45 en juego, alcanzando una efectividad del 37,7% y una diferencia de gol de -3.

Para el final de la etapa regular quedan seis partidos y está claro que el Sabalero estará obligado a sumar en condición de visitante, para no perder terreno y continuar manteniendo la alta eficacia en Santa Fe.