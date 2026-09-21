Números que explican por qué Colón aplastó a Los Andes en Santa Fe

Colón prácticamente liquidó la historia ante Los Andes en el primer tiempo, pero las estadístican muestran más afondo el por qué de la diferencia. ¡Mirá!

Colón necesitaba una reacción y la encontró de la manera más contundente con el 3-0 a Los Andes en el Brigadier López , para volver a sumar de a tres después de tres derrotas consecutivas. El resultado, que quedó prácticamente sentenciado en el primer tiempo, tuvo además un respaldo estadístico.

Más allá de que el 3-0 ya marca una distancia importante, los números muestran a un Sabalero que tuvo mayor control, atacó más y logró transformar esa superioridad en goles.

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Más pelota y mucha más presencia en ataque

Colón terminó el partido con un 55% de posesión contra el 45% de Los Andes. La diferencia más marcada aparece en los ataques: 65 para Colón contra 40 del conjunto de Lomas de Zamora. Es decir, el Sabalero tuvo una presencia ofensiva considerablemente mayor y pasó buena parte del encuentro buscando el arco rival.

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También terminó arriba en la cantidad de remates: 12 contra 10, aunque la diferencia se vuelve más interesante al observar los disparos que fueron efectivamente al arco. Colón tuvo 5 remates a puerta, mientras que Los Andes llegó a 4. Ahí aparece uno de los puntos centrales del partido: el Sabalero no necesitó generar una cantidad desmedida de situaciones para sacar una ventaja enorme. Fue contundente cuando tuvo sus oportunidades y aprovechó especialmente el tramo inicial.

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Un primer tiempo que hizo la diferencia para Colón

El 3-0 antes del descanso fue determinante. Colón encontró los caminos para lastimar y, con Ignacio Lago ingresando antes de lo previsto, consiguió además una cuota de desequilibrio que terminó siendo decisiva. El resultado le permitió manejar el segundo tiempo con otra tranquilidad y obligó a Los Andes a correr desde atrás durante toda la segunda mitad.

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Los números también dejan un dato particular: el equipo visitante ejecutó 7 tiros de esquina contra 3 de Colón. Es una muestra de que el dominio no fue absoluto en cada rubro del juego.

Los números de Colón-Los Andes

Una victoria que devuelve el aire

Después de tres derrotas consecutivas, Colón necesitaba mucho más que un buen resultado: necesitaba recuperar sensaciones. Y el 3-0 ante Los Andes sirve para eso. Quizás el primer y segundo puesto de la Zona A aparecen todavía lejos, pero la pelea no terminó. Los números siguen dando y el objetivo se mantiene. Para eso, el Sabalero necesitaba volver a ganar y, sobre todo, hacerlo mostrando una versión capaz de marcar diferencias.