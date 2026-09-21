Uno Santa Fe | Colón | Colón

Números que explican por qué Colón aplastó a Los Andes en Santa Fe

Colón prácticamente liquidó la historia ante Los Andes en el primer tiempo, pero las estadístican muestran más afondo el por qué de la diferencia. ¡Mirá!

Ovación

Por Ovación

21 de septiembre 2026 · 14:57hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Números que explican por qué Colón aplastó a Los Andes en Santa Fe

UNO Santa Fe | José Busiemi

Colón necesitaba una reacción y la encontró de la manera más contundente con el 3-0 a Los Andes en el Brigadier López, para volver a sumar de a tres después de tres derrotas consecutivas. El resultado, que quedó prácticamente sentenciado en el primer tiempo, tuvo además un respaldo estadístico.

Más allá de que el 3-0 ya marca una distancia importante, los números muestran a un Sabalero que tuvo mayor control, atacó más y logró transformar esa superioridad en goles.

• LEER MÁS: Los futbolistas que recupera Colón para el próximo partido

Más pelota y mucha más presencia en ataque

Colón terminó el partido con un 55% de posesión contra el 45% de Los Andes. La diferencia más marcada aparece en los ataques: 65 para Colón contra 40 del conjunto de Lomas de Zamora. Es decir, el Sabalero tuvo una presencia ofensiva considerablemente mayor y pasó buena parte del encuentro buscando el arco rival.

• LEER MÁS: La clara diferencia que obtiene Colón jugando como local

También terminó arriba en la cantidad de remates: 12 contra 10, aunque la diferencia se vuelve más interesante al observar los disparos que fueron efectivamente al arco. Colón tuvo 5 remates a puerta, mientras que Los Andes llegó a 4. Ahí aparece uno de los puntos centrales del partido: el Sabalero no necesitó generar una cantidad desmedida de situaciones para sacar una ventaja enorme. Fue contundente cuando tuvo sus oportunidades y aprovechó especialmente el tramo inicial.

• LEER MÁS: Marcioni generó profundidad y cumplió con lo que buscaba Delfino en la goleada de Colón

Un primer tiempo que hizo la diferencia para Colón

El 3-0 antes del descanso fue determinante. Colón encontró los caminos para lastimar y, con Ignacio Lago ingresando antes de lo previsto, consiguió además una cuota de desequilibrio que terminó siendo decisiva. El resultado le permitió manejar el segundo tiempo con otra tranquilidad y obligó a Los Andes a correr desde atrás durante toda la segunda mitad.

• LEER MÁS: A seis fechas del final, Colón se afirma en el Reducido y va por un lugar entre los cuatro primeros

Los números también dejan un dato particular: el equipo visitante ejecutó 7 tiros de esquina contra 3 de Colón. Es una muestra de que el dominio no fue absoluto en cada rubro del juego.

Los n&uacute;meros de Col&oacute;n-Los Andes

Los números de Colón-Los Andes

Una victoria que devuelve el aire

Después de tres derrotas consecutivas, Colón necesitaba mucho más que un buen resultado: necesitaba recuperar sensaciones. Y el 3-0 ante Los Andes sirve para eso. Quizás el primer y segundo puesto de la Zona A aparecen todavía lejos, pero la pelea no terminó. Los números siguen dando y el objetivo se mantiene. Para eso, el Sabalero necesitaba volver a ganar y, sobre todo, hacerlo mostrando una versión capaz de marcar diferencias.

Colón Los Andes Brigadier López
Noticias relacionadas
a seis fechas del final, colon se afirma en el reducido y va por un lugar entre los cuatro primeros

A seis fechas del final, Colón se afirma en el Reducido y va por un lugar entre los cuatro primeros

El uno por uno de Colón en la victoria ante Los Andes.

El uno por uno de Colón en la goleada frente a Los Andes

ivan delfino, tras la goleada de colon: necesitabamos cortar la racha

Iván Delfino, tras la goleada de Colón: "Necesitábamos cortar la racha"

ignacio lago destaco el apoyo de la gente y la reaccion de colon: siempre es mas importante el triunfo

Ignacio Lago destacó el apoyo de la gente y la reacción de Colón: "Siempre es más importante el triunfo"

Lo último

Renunció Alejandro Vilches a la Secretaría Nacional de Discapacidad y buscan a su reemplazante

Renunció Alejandro Vilches a la Secretaría Nacional de Discapacidad y buscan a su reemplazante

La Justicia extendió la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner

La Justicia extendió la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner

Causa por enriquecimiento ilícito: Adorni justificó su patrimonio ante la Justicia y negó irregularidades

Causa por enriquecimiento ilícito: Adorni justificó su patrimonio ante la Justicia y negó irregularidades

Último Momento
Renunció Alejandro Vilches a la Secretaría Nacional de Discapacidad y buscan a su reemplazante

Renunció Alejandro Vilches a la Secretaría Nacional de Discapacidad y buscan a su reemplazante

La Justicia extendió la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner

La Justicia extendió la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner

Causa por enriquecimiento ilícito: Adorni justificó su patrimonio ante la Justicia y negó irregularidades

Causa por enriquecimiento ilícito: Adorni justificó su patrimonio ante la Justicia y negó irregularidades

Una final de inferiores en Recreo terminó con una gresca y personas dentro de la cancha

Una final de inferiores en Recreo terminó con una gresca y personas dentro de la cancha

A un año de la Reforma Constitucional: el desafío de hacer efectiva la autonomía

A un año de la Reforma Constitucional: el desafío de hacer efectiva la autonomía

Ovación
Números que explican por qué Colón aplastó a Los Andes en Santa Fe

Números que explican por qué Colón aplastó a Los Andes en Santa Fe

A seis fechas del final, Colón se afirma en el Reducido y va por un lugar entre los cuatro primeros

A seis fechas del final, Colón se afirma en el Reducido y va por un lugar entre los cuatro primeros

Lucas Ayala, el lateral izquierdo que se afianza en Unión

Lucas Ayala, el lateral izquierdo que se afianza en Unión

Marcioni generó profundidad y cumplió con lo que buscaba Delfino en la goleada de Colón

Marcioni generó profundidad y cumplió con lo que buscaba Delfino en la goleada de Colón

Una final de inferiores en Recreo terminó con una gresca y personas dentro de la cancha

Una final de inferiores en Recreo terminó con una gresca y personas dentro de la cancha

Policiales
Emboscada y homicidio en barrio San Agustín: mataron de tres balazos a un joven de 19 años en la vía pública

Emboscada y homicidio en barrio San Agustín: mataron de tres balazos a un joven de 19 años en la vía pública

Secuestraron 26 ladrillos de marihuana abandonados a la vera de la ruta nacional 11: en la misma zona hace una semana incautaron otros 941 kilos

Secuestraron 26 ladrillos de marihuana abandonados a la vera de la ruta nacional 11: en la misma zona hace una semana incautaron otros 941 kilos

San Justo: la PDI aprehendió a tres mujeres por la presunta venta de drogas en el barrio Reyes

San Justo: la PDI aprehendió a tres mujeres por la presunta venta de drogas en el barrio Reyes

Escenario
Axel llega a Santa Fe con su nuevo tour Así Vivir

Axel llega a Santa Fe con su nuevo tour "Así Vivir"

Solange se consagró ganadora de Gran Hermano 2026

Solange se consagró ganadora de Gran Hermano 2026

Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

Cabra Da Peste regresa a Santa Fe con su fusión barrial y crítica social

Cabra Da Peste regresa a Santa Fe con su fusión barrial y crítica social