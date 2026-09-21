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Los futbolistas que recupera Colón para el próximo partido

Más allá de las muchas ausencias que sufrirá Colón, para el choque ante All Boys, Iván Delfino podría contar con la vuelta de varios jugadores

Ovación

Por Ovación

21 de septiembre 2026 · 12:26hs
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Federico Lértora y Pier Barrios estarán a disposición para el partido que Colón jugará con All Boys.

UNO Santa Fe | José Busiemi

Federico Lértora y Pier Barrios estarán a disposición para el partido que Colón jugará con All Boys.

La goleada de Colón ante Los Andes, dejó como saldo negativo, las lesiones que sufrieron Matías Budiño y Franco García, como así también las suspensiones de Agustín Toledo e Ignacio Lago por cinco tarjetas amarillas.

Los jugadores que recupera Colón

No obstante, la buena noticia pensando en el compromiso del sábado ante All Boys, tiene que ver con los jugadores que sí recuperará el entrenador rojinegro Iván Delfino.

Y es que tanto Mauro Peinipil como Federico Lértora cumplieron la fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas y estarán a disposición del cuerpo técnico.

Lo mismo sucedería con Pier Barrios, quien estaría recuperado de una lesión muscular y es factible que esté en la consideración de Delfino.

LEER MÁS: La clara diferencia que obtiene Colón jugando como local

Por su parte, habrá que aguardar la evolución de Federico Rasmussen quien no jugó ante Los Andes por una contractura en las cervicales, pero se estima con que podrá jugar frente al Albo.

Si eso sucede, Colón podría recuperar cuatro futbolistas que no estuvieron en el último cotejo. Recordando que Delfino tuvo que conformar una nueva dupla de zagueros con Sebastián Olmedo y Zahir Ibarra.

Y eso debido a que Nicolás Thaller fue expulsado contra Godoy Cruz y aún debe cumplir una fecha más de suspensión, por lo cual no estará ante All Boys.

Colón futbolistas partido
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