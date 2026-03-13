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El Gobierno creó un consejo federal de delitos económicos

Es para prevenir el enriquecimiento ilícito y el lavado de activos.

13 de marzo 2026 · 12:52hs
La ministra de Seguridad

gentileza

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. 

El Consejo Federal de Delitos Económicos, un nuevo organismo destinado a fortalecer la prevención e investigación de la criminalidad económica en todo el territorio argentino fue oficializado este viernes por el Ministerio de Seguridad Nacional liderado por Alejandra Monteoliva.

Se trata de la resolución 230/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial en la que se detalló: “Créase el Consejo Federal de Delitos Económicos, en el ámbito de la Subsecretaría de Investigación criminal de la Secretaría de lucha contra el narcotráfico y la criminalidad organizada con la misión de generar un espacio de coordinación interjurisdiccional para la prevención e investigación de este tipo de delitos”.

Además, se detalla que el consejo tendrá por objetivo “asistir en la detección y prevención de las diferentes manifestaciones de los delitos económicos que se desarrollen dentro del territorio; recolectar y sistematizar información sobre los delitos económicos cometidos en el territorio nacional, proveniente tanto de fuentes abiertas, como de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, policías provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”

También, “desarrollar indicadores y elaborar informes periódicos que sirvan de insumo para el trabajo de los integrantes del Consejo; elaborar un mapa de situación, tanto a nivel nacional, como regional y provincial, con la finalidad de proponer medidas tendientes a la prevención de los ilícitos económicos y coordinar el intercambio de información existente entre las áreas competentes en la materia, para la generación de indicadores de alerta temprana respecto de la comisión de delitos económicos”.

Otro de los objetivos serán: “Conformar grupos de trabajo, en pos de poner en común información y realizar análisis de coyuntura o de situaciones específicas con miras a coadyuvar en la detección y prevención de las diferentes manifestaciones de los delitos económicos, como de otros delitos previstos y penados por el Código Penal de la Nación Argentina que concurran con el delito principal y analizar las investigaciones en materia de delitos económicos a fin de identificar oportunidades de mejora de los procedimientos seguidos por las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, policías provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

Consejo delitos económicos Alejandra Monteoliva
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