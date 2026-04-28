28 de abril 2026

28 de abril 2026 · 06:59hs

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este martes 28 de abril

El horóscopo diario

UNO Santa Fe

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Amor: La Luna en un signo de tierra afín potencia tu magnetismo desde un lugar de seguridad y confianza. Es un gran día para una cita tranquila donde la conversación sea la protagonista.

Creatividad: Si tienes un hobby manual o artístico, hoy lograrás una técnica impecable. Es el momento de perfeccionar los detalles.

Hijos: Si tienes niños, la paciencia y la enseñanza de hábitos serán los temas del día. Te sentirás muy conectado con ellos.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Hogar: Sigues enfocado en tu espacio personal. Es un martes excelente para reparaciones domésticas pendientes o para reordenar la biblioteca. El orden visual te dará paz mental.

Emociones: Podrías sentirte un poco retraído. No te obligues a brillar en eventos sociales; hoy tu refugio es tu casa y tu círculo más íntimo.

Consejo: Una charla profunda con una figura materna o una mujer de la familia te dará una perspectiva necesaria sobre un tema de tu infancia.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Comunicación: Estás especialmente punzante y analítico. Es un día ideal para redactar informes, estudiar para exámenes o realizar trámites que requieran mucha atención a la letra chica.

Entorno: Los viajes cortos por trabajo o recados estarán a la orden del día. Mantén el auto o tu medio de transporte en condiciones.

Relaciones: Un comentario honesto, aunque sea un poco frío, será mejor recibido que una mentira piadosa. Di lo que piensas.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Dinero: Tu mente está puesta en la rentabilidad. Es un martes de negociaciones. Si tienes que pedir un aumento o ajustar tus tarifas, los argumentos lógicos y los datos serán tus mejores aliados.

Valores: Te darás cuenta de que menos es más. Podrías decidir vender algo que ya no usas para simplificar tu vida.

Bienestar: Date un gusto pequeño pero de calidad. Un buen café o una prenda de tela noble te harán sentir que el esfuerzo vale la pena.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Protagonismo: La Luna en tu signo te regala una claridad mental envidiable. Eres el "solucionador de problemas" oficial de tu entorno hoy.

Personal: Buen momento para un cambio de look sutil o para renovar tu kit de cuidado personal. La pulcritud será tu carta de presentación.

Amor: Tu pareja podría sentir que estás un poco distante o demasiado enfocado en la lógica. No olvides dedicar un momento a la ternura física para equilibrar.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Espiritualidad: La energía de Virgo te pide un análisis de tu mundo interno. Es un día para la terapia, el yoga o simplemente para observar tus patrones de conducta sin juzgarte.

Trabajo: Preferirás las tareas de "backstage". No quieres estar en el centro del escenario y eso está bien; tu trabajo silencioso es lo que sostiene el resto.

Salud: El descanso es sagrado hoy. Si puedes, vete a dormir más temprano de lo habitual. Tu mente necesita resetearse.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Social: Excelente día para el networking. Tus amigos o colegas te ven como alguien confiable. Podrías recibir una invitación para formar parte de un comité o grupo de trabajo serio.

Proyectos: Revisa tus metas para el resto del año. Baja esos sueños idealistas a tierra y ponles fechas y presupuestos concretos.

Amor: La amistad y el amor se mezclan. Alguien que considerabas "solo un conocido" demuestra tener una lealtad que te sorprende.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Profesión: Estás en la cima de tu ambición. Los astros te apoyan para que logres ese reconocimiento que buscas, pero te exigen impecabilidad. Un error por descuido hoy se notaría mucho.

Imagen: Te importa lo que digan de ti en el ámbito laboral. Actúa con profesionalismo y evita los comentarios informales en los pasillos.

Familia: Un asunto relacionado con tu padre o una figura de autoridad requerirá tu intervención práctica.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Expansión: La conexión con el extranjero o con estudios superiores es muy fluida. Si tienes que enviar documentos fuera del país, hoy es el día.

Mente: Tu filosofía de vida se vuelve más pragmática. Buscas verdades que funcionen en el día a día, no solo en los libros.

Suerte: Los viajes de media distancia están muy favorecidos. Si tienes que salir a la ruta, la jornada será productiva y sin contratiempos.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Transformación: Es un día para ir al hueso de los problemas. Si hay algo que te genera ansiedad, analízalo por partes hasta que deje de dar miedo.

Finanzas: Momento de ordenar impuestos, seguros y cuentas compartidas. No dejes para mañana el pago de esa boleta que vence.

Intimidad: Buscarás una conexión profunda pero sin tanto drama. La honestidad brutal será refrescante en tus relaciones más cercanas.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)