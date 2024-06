El íntimo amigo de Milei, en Santa Fe: "Javier parece un monje medieval, sin lujos y sin disfrute del poder"

Nicolás Márquez visitó UNO Santa Fe y consideró que "no estamos ante un cambio de gobierno, estamos ante un cambio de época".

Nicolás Márquez, autor del libro "La revolución que no vieron venir", describió a Milei como "un monje del medioevo".

Nicolás Márquez , autor junto a Marcelo Duclos del libro "La revolución que no vieron venir", visitó Santa Fe para presentar su obra biográfica del presidente Javier Milei , con quien lo une una íntima amistad. En su paso por la ciudad, visitó los estudios de UNO Santa Fe y consideró que "no estamos ante un cambio de gobierno, estamos ante un cambio de época".

"Hablamos de revolución, no hablamos del gobierno porque en definitiva es un gobierno incipiente, no se puede hacer una conclusión hasta que no pase un tiempo importante para poder medirlo al gobierno, pero acá hubo varios factores que son revolucionarios. Uno es irrumpir contra todo el bipartidismo que además maneja provincia e intendencias y estructura territorial", indicó.