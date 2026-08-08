La última aparición pública de Jorge Messi junto a Lionel en fotos

La última imagen de Jorge Messi en un evento público ocurrió en noviembre de 2025 en un partido del Inter Miami

Este sábado por la mañana se confirmó la muerte de Jorge Messi, papá de Lionel . El empresario tenía 68 años y atravesaba una larga enfermedad. La última aparición pública de Jorge con su familia fue en un evento público que ocurrió en noviembre de 2025 durante un encuentro decisivo entre Inter Miami y Nashville por los playoffs de la MLS.

Aquella noche fue especial para Lionel Messi, quien marcó un doblete y se convirtió en la gran figura del partido, ayudando al conjunto de Florida a avanzar de ronda por primera vez en su historia.

Desde uno de los palcos del estadio siguieron el encuentro Jorge Messi y Celia Cuccittini, los padres del capitán argentino. Como suele ocurrir, ambos eligieron mantenerse alejados de los reflectores y disfrutaron del partido con el perfil bajo que los caracteriza desde hace años.

La compleja situación familiar de los Messi se hizo pública durante el Mundial 2026. Tras convertir su primer gol en la victoria frente a Argelia, el capitán de la Albiceleste no pudo contener las lágrimas y protagonizó una celebración cargada de emoción que rápidamente dio la vuelta al mundo.

Muchos se preguntaron cuál era el motivo de esta situación. Y fue el mismo jugador quien, tras el encuentro, manifestó que estaba pasando por un momento complicado desde lo personal.

Horas más tarde, se conoció que, si bien Jorge atravesaba un momento delicado, estaba mejorando de salud y Lionel pudo terminar la Copa del Mundo sin problemas, logrando actuaciones memorables y llevando a su equipo hasta la final.