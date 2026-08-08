Uno Santa Fe | Información General | Messi

La última aparición pública de Jorge Messi junto a Lionel en fotos

La última imagen de Jorge Messi en un evento público ocurrió en noviembre de 2025 en un partido del Inter Miami

8 de agosto 2026 · 10:52hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
La última aparición pública de Jorge Messi junto a Lionel en fotos

La última aparición pública de Jorge Messi junto a Lionel en fotos

Este sábado por la mañana se confirmó la muerte de Jorge Messi, papá de Lionel. El empresario tenía 68 años y atravesaba una larga enfermedad. La última aparición pública de Jorge con su familia fue en un evento público que ocurrió en noviembre de 2025 durante un encuentro decisivo entre Inter Miami y Nashville por los playoffs de la MLS.

Jorge Messi era el representante del futbolista y capitán de la selección argentina de fútbol, Lionel Messi

Aquella noche fue especial para Lionel Messi, quien marcó un doblete y se convirtió en la gran figura del partido, ayudando al conjunto de Florida a avanzar de ronda por primera vez en su historia.

Desde uno de los palcos del estadio siguieron el encuentro Jorge Messi y Celia Cuccittini, los padres del capitán argentino. Como suele ocurrir, ambos eligieron mantenerse alejados de los reflectores y disfrutaron del partido con el perfil bajo que los caracteriza desde hace años.

La compleja situación familiar de los Messi se hizo pública durante el Mundial 2026. Tras convertir su primer gol en la victoria frente a Argelia, el capitán de la Albiceleste no pudo contener las lágrimas y protagonizó una celebración cargada de emoción que rápidamente dio la vuelta al mundo.

Muchos se preguntaron cuál era el motivo de esta situación. Y fue el mismo jugador quien, tras el encuentro, manifestó que estaba pasando por un momento complicado desde lo personal.

Horas más tarde, se conoció que, si bien Jorge atravesaba un momento delicado, estaba mejorando de salud y Lionel pudo terminar la Copa del Mundo sin problemas, logrando actuaciones memorables y llevando a su equipo hasta la final.

Messi Jorge Messi Lionel Messi
Noticias relacionadas
luego del mundial 2026, messi podria ampliar su inigualable legajo

Luego del Mundial 2026, Messi podría ampliar su inigualable legajo

Horóscopo LEO

Horóscopo: predicciones signo por signo

Histórica y millonaria condena contra Meta por la seguridad de los menores en las redes

Histórica y millonaria condena contra Meta por la seguridad de los menores en las redes

Alerta por estafas a jubilados: Pami desmiente la entrega gratuita de computadoras

Alerta por estafas a jubilados: Pami desmiente la entrega gratuita de computadoras

Lo último

Instituto recibe a Gimnasia de Mendoza en un duelo clave por la pelea de arriba del Torneo Clausura

Instituto recibe a Gimnasia de Mendoza en un duelo clave por la pelea de arriba del Torneo Clausura

Independiente recibe a Platense en el estreno de Palermo

Independiente recibe a Platense en el estreno de Palermo

Boca enfrenta a Vélez con la misión de sumar y acercarse a la pelea por un lugar en la próxima Libertadores

Boca enfrenta a Vélez con la misión de sumar y acercarse a la pelea por un lugar en la próxima Libertadores

Último Momento
Instituto recibe a Gimnasia de Mendoza en un duelo clave por la pelea de arriba del Torneo Clausura

Instituto recibe a Gimnasia de Mendoza en un duelo clave por la pelea de arriba del Torneo Clausura

Independiente recibe a Platense en el estreno de Palermo

Independiente recibe a Platense en el estreno de Palermo

Boca enfrenta a Vélez con la misión de sumar y acercarse a la pelea por un lugar en la próxima Libertadores

Boca enfrenta a Vélez con la misión de sumar y acercarse a la pelea por un lugar en la próxima Libertadores

La última aparición pública de Jorge Messi junto a Lionel en fotos

La última aparición pública de Jorge Messi junto a Lionel en fotos

Tras la polémica por el video y las 61 infracciones de tránsito, Dolzani promete dar charlas de seguridad vial

Tras la polémica por el video y las 61 infracciones de tránsito, Dolzani promete dar charlas de seguridad vial

Ovación
La situación de Medrán continúa sin resolución en Colón y crece la incertidumbre

La situación de Medrán continúa sin resolución en Colón y crece la incertidumbre

La estrategia de Madelón que le dio resultado a Unión para vencer a Lanús

La estrategia de Madelón que le dio resultado a Unión para vencer a Lanús

Colón anunció nuevos valores de entradas para el partido ante San Telmo en el estadio Brigadier López

Colón anunció nuevos valores de entradas para el partido ante San Telmo en el estadio Brigadier López

Unión y un misil de Mosqueira: el gol de 37 metros que sorprendió a todos ante Lanús

Unión y un misil de Mosqueira: el gol de 37 metros que sorprendió a todos ante Lanús

El Pulga Rodríguez confirmó su partido despedida en Atlético Tucumán

El Pulga Rodríguez confirmó su partido despedida en Atlético Tucumán

Policiales
Triste confirmación: el cuerpo hallado a la altura del club Náutico Sur es el de Fernando Cappi, el kitesurfista buscado intensamente

Triste confirmación: el cuerpo hallado a la altura del club Náutico Sur es el de Fernando Cappi, el kitesurfista buscado intensamente

Robaron placas de bronce y provocaron destrozos en la escuela General San Martín

Robaron placas de bronce y provocaron destrozos en la escuela General San Martín

Detuvieron en Esperanza a una mujer acusada de amenazar con atentar contra su bebé de 11 meses

Detuvieron en Esperanza a una mujer acusada de amenazar con atentar contra su bebé de 11 meses

Escenario
Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Diego Torres llega a Santa Fe con Mi Norte & Mi Sur Tour

Diego Torres llega a Santa Fe con "Mi Norte & Mi Sur Tour"

Lanzan la sexta edición de Alumnit@s, Argentina te Escuchamos para niños y adolescentes

Lanzan la sexta edición de "Alumnit@s, Argentina te Escuchamos" para niños y adolescentes

Girart 2026 reunirá en Córdoba a los principales referentes de las artes escénicas y la música

Girart 2026 reunirá en Córdoba a los principales referentes de las artes escénicas y la música

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe