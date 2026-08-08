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Horóscopo: predicciones signo por signo

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este sábado 8 de agosto

8 de agosto 2026 · 09:10hs
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Horóscopo LEO

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Horóscopo LEO

Horóscopo del sábado 8 de agosto de 2026

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

  • Energía general: La Luna en Géminis dinamiza tu sector de las ideas y los traslados cortos. Es un día idóneo para resolver conversaciones pendientes o retomar contactos con amigos y hermanos.
  • Amor: Abrir el corazón y hablar con honestidad reforzará los lazos afectivos. Evita imponer tus opiniones y practica la escucha activa.
  • Dinero y trabajo: Buen momento para planificar y estructurar estrategias antes de ejecutar grandes inversiones.
  • Salud: Procura moderar el esfuerzo físico continuo para prevenir tensiones o contracturas musculares.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

  • Energía general: La jornada te invita a centrarte en la estabilidad y en el cuidado de tus recursos materiales e intrapersonales.
  • Amor: Busca la compañía de personas que aporten tranquilidad e inspiración. Mantente lejos de entornos o actitudes competitivas que enturbien la armonía de tus vínculos.
  • Dinero y trabajo: Ideal para revisar presupuestos y poner al día tus finanzas. Evita compras de último momento motivadas por el impulso.
  • Salud: Dedica un tiempo a actividades relajantes que beneficien la salud física, como el descanso o caminatas suaves.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

  • Energía general: Con la Luna transitando por tu signo, tu carisma y agilidad mental estarán en un punto muy elevado. Te resultará sencillo comunicar ideas y atraer miradas.
  • Amor: Favorece el acercamiento con amistades o nuevas personas que te saquen de la rutina. Mantén una postura abierta y sin prisas.
  • Dinero y trabajo: Momento adecuado para cerrar pactos o acuerdos con socios o colaboradores directos.
  • Salud: Atento a las vías respiratorias y a los cambios bruscos de temperatura.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

  • Energía general: Día de introspección antes de que la Luna ingrese a tu signo en las horas posteriores. Es una jornada perfecta para el desapego y el orden interno.
  • Amor: Dejar ir viejos reclamos o situaciones pasadas te devolverá la tranquilidad en tus relaciones.
  • Dinero y trabajo: Momento propicio para organizar la economía del hogar o planificar la adquisición de bienes de uso cotidiano.
  • Salud: Las emociones pueden sentirse intensas. Busca espacios en silencio o meditación para liberar la rigidez cervical o el estrés.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

  • Energía general: El Portal 8/8 sobre la energía de tu temporada acentúa tu liderazgo, creatividad y magnetismo personal.
  • Amor: Tiempo propicio para pasar momentos de complicidad y juego con la pareja o con alguien especial. Si estás soltero, proyectarás una atracción natural. Lecturas
  • Dinero y trabajo: Excelente momento para exponer tus proyectos, mostrar tus talentos o negociar propuestas de valor.
  • Salud: Cuentas con vitalidad sobrante; encamínala adecuadamente para no agotar tus reservas energéticas antes de finalizar el día.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

  • Energía general: La jornada requiere aplacar el nivel de exigencia interna y permitir que los eventos fluyan de manera más natural.
  • Amor: La flexibilidad será clave en la convivencia y en el diálogo afectivo. Acepta las muestras de cariño sin buscar defectos.
  • Dinero y trabajo: Se destraban proyectos que se mantenían pendientes o se formalizan cierres administrativos convenientes.
  • Salud: Pon atención a la fatiga visual o dolores de cabeza por el uso continuado de pantallas.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

  • Energía general: Excelente día para nutrirte de nuevas experiencias, lecturas o conversaciones sustanciales que amplíen tu visión de vida.
  • Amor: Se abren oportunidades para recomponer canales de comunicación dañados y afianzar la confianza con tus seres queridos.
  • Dinero y trabajo: Mantén prudencia en tus gastos semanales; procura ceñirte a lo que tenías planificado sin caer en desembolsos excesivos.
  • Salud: Prioriza la moderación en tu rutina física y la preservación de tu equilibrio emocional.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

  • Energía general: Jornada propicia para transformaciones profundas y la consolidación de planes a largo plazo.
  • Amor: En las relaciones, la sinceridad directa prevalecerá sobre las estrategias o los rodeos. Apuesta por la empatía genuina.
  • Dinero y trabajo: Buen momento para gestionar inversiones, repensar alianzas o tramitar cuestiones asociadas al patrimonio.
  • Salud: Procura descargar la acumulación de energía haciendo ejercicio o movilizando el cuerpo de forma moderada.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

  • Energía general: Con la Luna transitando tu signo opuesto (Géminis), el foco estará puesto en las alianzas, la pareja y la colaboración recíproca.
  • Amor: Fomenta espacios donde reine el respeto por la individualidad de cada uno para consolidar proyectos conjuntos.
  • Dinero y trabajo: Evita prestar sumas de dinero o comprometer garantías durante este día para proteger tus finanzas.
  • Salud: Canaliza la inquietud mental mediante caminatas al aire libre o actividades que oxigenen el organismo.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

  • Energía general: Día clave para ajustar metodologías, organizar tu agenda diaria y prestar atención a los detalles del entorno.
  • Amor: Intenta no mostrarte distante; expresar tus pensamientos con cercanía aliviará malentendidos en el plano sentimental.
  • Dinero y trabajo: Ideal para estructurar metas financieras inmediatas y revisar compromisos o contratos contractuales.
  • Salud: Presta atención al estado de las articulaciones y asegura las horas necesarias de descanso reparador.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

  • Energía general: La energía cósmica estimula tu lado más original, expresivo y vinculado a las actividades creativas o de ocio.
  • Amor: Momento oportuno para dejarse llevar por el afecto espontáneo y derribar distancias en tus vínculos más allegados.
  • Dinero y trabajo: Tu agudeza e intuición te servirán para detectar oportunidades o reestructurar tus proyectos profesionales.
  • Salud: Conduce con prudencia tus finanzas para evitar el estrés derivado de desembolsos imprevistos.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

  • Energía general: La prioridad del sábado pasa por el resguardo del hogar, el descanso y la reconexión con el núcleo familiar.
  • Amor: Busca la templanza en la comunicación; ante desacuerdos, escucha a tu voz interior antes de reaccionar.
  • Dinero y trabajo: Surgen oportunidades o ideas de negocio, pero no apresures resoluciones hasta haber procesado la información completa.
  • Salud: Regálate pausas a lo largo del día y evita sobrecargarte de compromisos ajenos.

Horóscopo sábado agosto
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