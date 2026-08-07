Un juez fijó la sanción en USD 567 millones y la condena exige aplicar límites de tiempo de uso, control de notificaciones y protecciones infantiles en la red

Histórica y millonaria condena contra Meta por la seguridad de los menores en las redes

La justicia de Nuevo México, Estados Unidos, dictó un fallo sin precedentes contra Meta al considerar que plataformas como Instagram y Facebook crearon una "alteración del orden público". La condena exige un fondo de reparación por 567 millones de dólares y profundos cambios estructurales para proteger a los menores de edad.

El fallo lo dictó el juez Bryan Biedscheid, del Tribunal del Primer Distrito Judicial de Nuevo México.

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Detalles claves de la resolución y condena

El fallo: la justicia de Nuevo México consideró que plataformas como Facebook e Instagram crearon una "alteración del orden público" (public nuisance) al diseñar funciones adictivas y no proteger adecuadamente a los menores frente a la explotación sexual y el daño a la salud mental.

Monto total: a los USD 567 millones recién impuestos para un fondo de reparación y salud mental infantil, se le suman los USD 375 millones que un jurado ya le había ordenado pagar a Meta en marzo en la primera fase del juicio. En total, la sanción asciende a USD 942 millones.

Medidas adicionales: además de la multa económica, la justicia exige a Meta aplicar restricciones en el tiempo de uso mensual para adolescentes, límites en notificaciones, un control más estricto del contacto entre adultos y menores, y salvaguardias para sus chatbots de IA.

La postura de Meta: la compañía adelantó que apelará la sentencia, argumentando que las acusaciones no reflejan la realidad de sus herramientas de protección juvenil.

Es una de las sanciones judiciales más severas y un precedente histórico contra las grandes empresas de redes sociales en materia de seguridad infantil.

La resolución judicial fue emitida entre la noche del jueves 6 y las primeras horas del viernes 7 de agosto de 2026.

La sentencia fue dictada por el juez Bryan Biedscheid en un tribunal de Santa Fe, Nuevo México (EE. UU.), como parte del caso presentado por el fiscal general estatal, Raúl Torrez.

Meta deberá pagar USD 942 millones en total

La suma de USD 567 millones corresponde a la segunda fase del juicio y deberá ser abonada a lo largo de cinco años para financiar programas de salud mental, prevención de adicciones digitales y protección infantil en línea.

Este fallo se suma a los USD 375 millones de multa civil impuestos a Meta en marzo de 2026 durante la primera etapa del juicio, elevando la responsabilidad total de la empresa en este expediente a USD 942 millones.

Además de la compensación económica, la justicia impuso restricciones a las plataformas (Facebook e Instagram) en ese estado, como límites mensuales de horas de uso para adolescentes, restricciones de notificaciones y bloqueos más estrictos para impedir la interacción de adultos desconocidos con menores.

Meta confirmó públicamente que apelará la decisión del magistrado.