El Papa Francisco, íntimo: las revelaciones de una entrevista "guardada" hasta su muerte

En aquella oportunidad, el Papa pidió que los audios no se publicaran hasta después de su muerte, sino que permanecieran únicamente como parte del libro. Castro cumplió el pacto y dio a conocer públicamente el encuentro que mantuvieron en un tono muy cálido y sincero, refiriéndose a las presiones del liderazgo católico y su salud mental.

“Por primera vez en los 2000 años de historia del papado, un Papa se dispuso a hablar con absoluta claridad de su salud. La entrevista iba a durar 20 minutos. Duró 50 y tuvo un post después de 10 minutos más. El Papa entonces me pidió que su deseo era que la entrevista fuera íntegra para el libro”, remarcó el periodista.

Papa Francisco y Nelson Castro El Papa Francisco y Nelson Castro durante su encuentro en El Vaticano.

El Papa Francisco sobre el cónclave de 2013

Al ser consultado sobre si sintió ansiedad durante el cónclave en el que fue electo como Papa, tras la renuncia de Benedicto XVI en 2013, detalló: “El día anterior sentí paz, dormí fenómeno. No sabía que podía llegar, en el mecanismo del cónclave uno no sabe. Hay varios que pueden ser y la primera elección es muy dispersa. Así que dormí fenómeno. Yo salí elegido en la segunda votación de la tarde y me di cuenta que algo pasaba después de las dos primeras de la mañana, en el almuerzo”.

“Algunos venían a hablar conmigo, me preguntaban cosas. Pero dormí la siesta de lo mejor, lo más bien. Sentía mucha paz y vivía rezando el rosario, tranquilo y con mucha paz. Me ayudó, terminada la tercera votación de la tarde, donde ya era evidente que podía pasar, que el cardenal Hummes me dijo: ‘No te preocupes, el Espíritu Santo actúa así’. Y después, apenas salí, ya aplaudían y siguió el escrutinio. Una vez que se llega a dos tercios aplauden”, confesó el entonces cardenal Bergoglio.

Con respecto a la conversación que mantuvo con el cardenal que lo acompañaba, agregó: “Hummes se me acercó, me besó y me dijo: ‘No te olvides de los pobres’. Yo me quedé pensando ahí sobre los pobres y San Francisco, ahí me vino el nombre”.

Las intimidades del Papa Francisco

“Duermo como un tronco, sin tomar nada. A las 9 me voy a la cama, leo hasta las 10 y apago la luz, y a las 4 estoy levantado. Tengo el despertador, pero lo que es el mecanismo.... ¿Por qué me despierto tres minutos antes de que suene el despertador? Porque el cerebro tiene un reloj especial”, afirmó.

“¿Qué lo aflige?”, preguntó Casto, a lo que Francisco respondió: “El dolor ajeno. Pensemos en los chicos, ¿no? Los chicos que están muriendo de hambre, y algunos en países que podían solucionar el problema. Chicos soldados. Mirá, el problema de los niños me toca mucho y el problema de los ancianos abandonados también”.

La psicología y la religión

El Pontífice sostuvo que nunca realizó psicoanálisis. No obstante, señaló que “durante seis meses cuando era provincial” en la época de la dictadura “había cosas que no sabía manejar bien”, por lo que fue a ver a “una señora que era psiquiatra” y lo ayudaba con “explicaciones y consejos” para “ubicarlo” a “hondazo limpio”.

“Fueron seis meses que me ayudaron muchísimo. La doctora Rubel, una gran mujer. En ese punto creo yo que todos los sacerdotes deben saber algo de la psicología humana. A veces algunos lo saben por sabiduría natural, porque son sabios. Pero estudiar Psicología es necesario hoy en día para pastorar”, apuntó.

En tanto, extendió su relato sobre aquella época y añadió: “Me sirvió para clarificarme ciertas cosas y mecanismos, miedos que me venían. Imagínese, llevar escondido en el auto atrás a uno tapado con frazada y pasar tres controles de Campo de Mayo desde Buenos Aires a San Miguel. La tensión era difícil”.

Sobre su neurosis

“Hay que cebarle mate a la neurosis, hay que acariciarlas, son compañeras de toda la vida”, comentó sonrojado Francisco, y continuó: “Una vez leí un libro que me reía a carcajadas. Alégrese de ser neurótico. Conviene uno saber en dónde le chillan los huesos. Espirituales, digamos. Dónde le pica el mate, ¿no? La neurosis es querer hacer todo rápido. No, frenate. Apúrate despacio”.

En la misma línea, explicó que “domó” la ansiedad y que logró “no dejarla entrar” con el paso del tiempo. “Para mí es peligrosísimo dejarme llevar por una ansiedad. No es que sea ansioso, cuando viene la ansiedad o cuando viene el espíritu de tristeza, que lo tira abajo a uno porque no puede resolver un problema. Tenemos que estar atentos a las neurosis, porque son partes constitutivas de las personas”, aseguró.

Al finalizar las declaraciones, se refirió a las tristezas y las angustias que atravesó: “Tristezas he tenido muchas. Sea por situaciones del dolor humano, la muerte de mi papá y mi mamá, son tristezas hondas. De familia o también preocupaciones en momentos difíciles históricos que nos tocó vivir”.

“A veces me manejaron ellos a mí. Es cuestión de tiempo antes de que se vaya. El dolor usted sabe cómo es. Si uno es auténtico con un sufrimiento tiene que reconocerlo y decirse la verdad, pero el sufrimiento no se va”, concluyó Francisco.