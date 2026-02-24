Uno Santa Fe | Información General | morosidad

El precio del salvavidas: cuando la morosidad acecha al crédito y afecta a uno de cada cuatro deudores

Con 60% de los argentinos en morosidad, el crédito dejó de ser un motor de consumo para transformarse en un mecanismo de supervivencia ante el ajuste

24 de febrero 2026 · 12:40hs
La morosidad avanza en las familias y los créditos se sacan para consumos básicos

La morosidad avanza en las familias y los créditos se sacan para consumos básicos

Tras dos años siendo un "ingreso extras" frente a la caída del salario real, el crédito familiar alcanzó su límite. Con una morosidad que ya afecta a uno de cada cuatro deudores, el sistema financiero pasó de amortiguar el ajuste a convertirse en una trampa de deuda que hoy frena cualquier atisbo de recuperación en el consumo.

El crédito como "ingreso complementario"

Ante la caída de los salarios reales (2,1% interanual a fines de 2025), las familias recurrieron al endeudamiento para mantener el consumo básico. Se estima que los hogares acumularon deudas equivalentes a 2,5 salarios mensuales, funcionando como un "aguinaldo extra" que postergó el impacto del ajuste pero aumentó la fragilidad financiera.

Alarma en la morosidad

La irregularidad en los pagos alcanzó un promedio de 9,3% a diciembre de 2025. Sin embargo, este número esconde realidades muy distintas:

Bancos vs. fintech: mientras la mora en bancos es de 11,1%, en entidades no financieras (fintech y retail) trepa a 24,6%, reflejando el riesgo en los sectores más vulnerables.

Por tipo de préstamo: los créditos personales (12%) y la categoría "otros" (29,1%) son los más afectados, mientras que los hipotecarios (1,2%) se mantienen estables.

Como detalla el "Informe sobre Bancos" del BCRA de diciembre de 2025, el financiamiento al sector privado operó como un amortiguador distributivo, evitando que la demanda interna colapsara en la misma proporción que la masa salarial.

El informe destaca que la crisis de deuda tiene un fuerte componente social, aunque en términos de dinero la mora parece controlada, en términos de personas es masiva: 1 de cada 4 deudores (24%) está en situación irregular.

Los préstamos pequeños (menos de $1 millón) tienen el doble de morosidad que los grandes créditos. Esto significa que los más pobres son quienes más fallan en sus pagos.

morosidad familias Argentina créditos

Origen del deterioro

El problema no es la entrada de nuevos clientes "malos", sino la degradación de los clientes antiguos. El 60% de la población adulta está endeudada y su capacidad de pago se ha visto erosionada por la inflación y la falta de recuperación de los ingresos.

Perspectivas para 2026

El análisis concluye que el crédito ya no puede seguir amortiguando la caída del consumo. En 2026, cualquier mejora en los ingresos se usará para pagar deudas viejas en lugar de comprar bienes nuevos, lo que actuará como un freno para la recuperación económica.

Cómo consultar la situación financiera

Ante el avance de la morosidad, es fundamental monitorear el estado de las deudas y la calificación en el sistema. Se puede verificar la situación de forma gratuita ingresando el Cuit o Cuil en la Central de Deudores del BCRA a través del siguiente enlace sobre el score crediticio

morosidad crédito consumo deudores ajuste deuda
Noticias relacionadas
El eclipse lunar se podrá ver desde distintos continentes

Eclipse lunar a la vista: cuándo se podrá observar la "Luna de Sangre"

reforma laboral: negociaciones que no terminan, sesion maratonica y protesta afuera del congreso

Reforma laboral: negociaciones que no terminan, sesión maratónica y protesta afuera del Congreso

reforma laboral: provincias unidas no dara quorum y toma distancia del oficialismo en diputados

Reforma laboral: Provincias Unidas no dará quórum y toma distancia del oficialismo en Diputados

Un nuevo millonario con el Quini 6

Quini 6: un solo apostador ganó el pozo "reseteado" del Revancha

Lo último

Cayeron con un chaleco antibalas y una escopeta tras una persecución en barrio Los Troncos

Cayeron con un chaleco antibalas y una escopeta tras una persecución en barrio Los Troncos

Platense y Defensa empataron en un partido donde los arqueros fueron figuras

Platense y Defensa empataron en un partido donde los arqueros fueron figuras

Provincia puso en duda el funcionamiento de las concesiones que impulsa Nación sobre rutas que atraviesan Santa Fe

Provincia puso en duda el funcionamiento de las concesiones que impulsa Nación sobre rutas que atraviesan Santa Fe

Último Momento
Cayeron con un chaleco antibalas y una escopeta tras una persecución en barrio Los Troncos

Cayeron con un chaleco antibalas y una escopeta tras una persecución en barrio Los Troncos

Platense y Defensa empataron en un partido donde los arqueros fueron figuras

Platense y Defensa empataron en un partido donde los arqueros fueron figuras

Provincia puso en duda el funcionamiento de las concesiones que impulsa Nación sobre rutas que atraviesan Santa Fe

Provincia puso en duda el funcionamiento de las concesiones que impulsa Nación sobre rutas que atraviesan Santa Fe

Colón también ratificó su compromiso con la AFA

Colón también ratificó "su compromiso" con la AFA

La AFA, bajo la lupa judicial por premios, retenciones y contratos de la Selección Argentina

La AFA, bajo la lupa judicial por premios, retenciones y contratos de la Selección Argentina

Ovación
Bronca generalizada en los hinchas por el respaldo de Unión a la gestión de AFA

Bronca generalizada en los hinchas por el respaldo de Unión a la gestión de AFA

Crece la expectativa: Colón prepara el estreno de su nueva camiseta

Crece la expectativa: Colón prepara el estreno de su nueva camiseta

El presidente de Unión, Luis Spahn, criticó al gobierno nacional

El presidente de Unión, Luis Spahn, criticó al gobierno nacional

¿Cómo seguirá el camino de Colón luego del parate de la primera semana de marzo?

¿Cómo seguirá el camino de Colón luego del parate de la primera semana de marzo?

El respaldo de Unión al presidente de AFA Claudio Tapia

El respaldo de Unión al presidente de AFA Claudio Tapia

Policiales
Dos jóvenes murieron en un choque fatal en la ruta 1 en Arroyo Leyes

Dos jóvenes murieron en un choque fatal en la ruta 1 en Arroyo Leyes

La Federal desbarató a una familia dedicada a la venta de drogas en barrio Acapulco en la localidad de Josefina

La Federal desbarató a una familia dedicada a la venta de drogas en barrio Acapulco en la localidad de Josefina

Apuntaron con un arma a la Policía, huyeron en moto y fueron atrapados con plantas de marihuana: el menor tiene 15 años

Apuntaron con un arma a la Policía, huyeron en moto y fueron atrapados con plantas de marihuana: el menor tiene 15 años

Escenario
Gran Hermano Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

"Gran Hermano" Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos

El Kuelgue llega a Paraná

El Kuelgue llega a Paraná

Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum Todo por un beso

Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum "Todo por un beso"

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe