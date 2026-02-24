Banco Provincial ganó y aseguró su lugar en la próxima ronda

Por la sexta fecha de la Liga Nacional Femenina que se disputa en Mendoza, Banco Provincial superó a Municipalidad de San Martín, y Unión cayó ante Glorias Argentinas

Banco Provincial se aseguró el pasaje a los play offs de la Liga Nacional Femenina.

Banco Provincial y Unión de Santa Fe transitan diferentes realidades en la Liga Nacional Femenina que organiza la FeVA. Por la 6° fecha de la competencia que se disputa en la provincia de Mendoza, Banco Provincial venció a Municipalidad de San Martín por 3 a 1, mientras que Unión de Santa Fe fue derrotado por Glorias Argentinas de Capital Federal por 3 a 1. La escuadra de barrio Guadalupe se aseguró un lugar en la próxima ronda del certamen nacional.

En la continuidad de la disputa de la liga de ascenso del vóley femenino en el estadio Pacífico del Club General San Martín, y allí el sexteto de Banco Provincial obtuvo un triunfo importantísimo pensando en el pasaje a los playoffs. Las chicas dirigidas por Juan Pablo Rivero se impuso a Municipalidad de General San Martín por 3 a 1 bajo los arbitrajes de Lisandro Santori y Agustina Kloss Picone.

Las chicas de barrio Guadalupe superaron a las mendocinas con parciales de 25-20, 25-27, 25-8 y 25-22. El conjunto santafesino tuvieron una enorme actuación, lograron una victoria clave que las metió entre las ocho mejores del torneo y las clasificó a los playoffs, asegurando además el segundo puesto en la zona A.

El trabajo, el compromiso, y el corazón que vienen mostrando partido a partido ha dado sus frutos. Este grupo de Banco Provincial no para de crecer y va por más. En la presente jornada de martes cerrarán la fase ante Regatas de Mendoza, con la ilusión que está más viva que nunca.

Banco Provincial presentó la siguiente alineación: Manuela Trevigniani, María Cielo Abrego, Ana Torres, Emilia Pisan Sincovich, Ana Paula Ortiz, Valentina González, Ileana Leyendeker, Candela Clebot, Valentina Carranza, Valentina Trevignani, Agostina Villagra, Sofía Yacovella, Jazmón Molli (capitán) y Joaquina Ramírez.

Además de la victoria de Banco Provincial, se registró el triunfo de la selección Argentina sobre San José de Entre Ríos 3 a 1, Tucumán de Gimnasia hizo lo propio con Universitario de Córdoba por 3 a 1, y Regatas de Mendoza doblegó a Brujas de Misiones por 3 a 0.

Unión de Santa Fe cayó en tierras mendocinas

En la Zona B del competencia que se juega en la provincia de Mendoza, Unión de Santa Fe sumó la cuarta derrota en la competencia, ya que en esta oportunidad cayó frente a Glorias Argentinas del barrio porteño de Mataderos por 3 a 1 con parciales de 17-25, 25-9, 21-25 y 16-25.

image En la competencia que se desarrolla en Mendoza, Unión cayó por 3 a 1 frente a General San Martín Pacífico.

Las chicas tatengues venían de ser superado por 3 a 2 por General San Martín Pacífico de Mendoza con parciales de 16-25, 25-14, 19-25, 25-14, y 15-11. Ahora, las santafesinas se medirán frente a Gimnasia y Tiro de Salta.

Unión de Santa Fe formó con: Catalina Colmenares (capitán), Julieta Galván, Bianca Luján Perotti, Lola Peña, Candela Varela, Brenda Castillo, Alejandra De Filippi, Guillermina Bertone, Dominique Corsario, Valentina Riboldi, Valentina Picchi, Lucila Schegtel, Renata Botta y Gianela Albornoz.