Uno Santa Fe | Ovación | Banco provincial

Banco Provincial ganó y aseguró su lugar en la próxima ronda

Por la sexta fecha de la Liga Nacional Femenina que se disputa en Mendoza, Banco Provincial superó a Municipalidad de San Martín, y Unión cayó ante Glorias Argentinas

Ovación

Por Ovación

24 de febrero 2026 · 08:27hs
Banco Provincial se aseguró el pasaje a los play offs de la Liga Nacional Femenina.

Banco Provincial se aseguró el pasaje a los play offs de la Liga Nacional Femenina.

Banco Provincial y Unión de Santa Fe transitan diferentes realidades en la Liga Nacional Femenina que organiza la FeVA. Por la 6° fecha de la competencia que se disputa en la provincia de Mendoza, Banco Provincial venció a Municipalidad de San Martín por 3 a 1, mientras que Unión de Santa Fe fue derrotado por Glorias Argentinas de Capital Federal por 3 a 1. La escuadra de barrio Guadalupe se aseguró un lugar en la próxima ronda del certamen nacional.

Banco Provincial no detiene su marcha en Mendoza

En la continuidad de la disputa de la liga de ascenso del vóley femenino en el estadio Pacífico del Club General San Martín, y allí el sexteto de Banco Provincial obtuvo un triunfo importantísimo pensando en el pasaje a los playoffs. Las chicas dirigidas por Juan Pablo Rivero se impuso a Municipalidad de General San Martín por 3 a 1 bajo los arbitrajes de Lisandro Santori y Agustina Kloss Picone.

Las chicas de barrio Guadalupe superaron a las mendocinas con parciales de 25-20, 25-27, 25-8 y 25-22. El conjunto santafesino tuvieron una enorme actuación, lograron una victoria clave que las metió entre las ocho mejores del torneo y las clasificó a los playoffs, asegurando además el segundo puesto en la zona A.

El trabajo, el compromiso, y el corazón que vienen mostrando partido a partido ha dado sus frutos. Este grupo de Banco Provincial no para de crecer y va por más. En la presente jornada de martes cerrarán la fase ante Regatas de Mendoza, con la ilusión que está más viva que nunca.

Banco Provincial presentó la siguiente alineación: Manuela Trevigniani, María Cielo Abrego, Ana Torres, Emilia Pisan Sincovich, Ana Paula Ortiz, Valentina González, Ileana Leyendeker, Candela Clebot, Valentina Carranza, Valentina Trevignani, Agostina Villagra, Sofía Yacovella, Jazmón Molli (capitán) y Joaquina Ramírez.

Además de la victoria de Banco Provincial, se registró el triunfo de la selección Argentina sobre San José de Entre Ríos 3 a 1, Tucumán de Gimnasia hizo lo propio con Universitario de Córdoba por 3 a 1, y Regatas de Mendoza doblegó a Brujas de Misiones por 3 a 0.

Unión de Santa Fe cayó en tierras mendocinas

En la Zona B del competencia que se juega en la provincia de Mendoza, Unión de Santa Fe sumó la cuarta derrota en la competencia, ya que en esta oportunidad cayó frente a Glorias Argentinas del barrio porteño de Mataderos por 3 a 1 con parciales de 17-25, 25-9, 21-25 y 16-25.

image
En la competencia que se desarrolla en Mendoza, Uni&oacute;n cay&oacute; por 3 a 1 frente a General San Mart&iacute;n Pac&iacute;fico.

En la competencia que se desarrolla en Mendoza, Unión cayó por 3 a 1 frente a General San Martín Pacífico.

Las chicas tatengues venían de ser superado por 3 a 2 por General San Martín Pacífico de Mendoza con parciales de 16-25, 25-14, 19-25, 25-14, y 15-11. Ahora, las santafesinas se medirán frente a Gimnasia y Tiro de Salta.

Unión de Santa Fe formó con: Catalina Colmenares (capitán), Julieta Galván, Bianca Luján Perotti, Lola Peña, Candela Varela, Brenda Castillo, Alejandra De Filippi, Guillermina Bertone, Dominique Corsario, Valentina Riboldi, Valentina Picchi, Lucila Schegtel, Renata Botta y Gianela Albornoz.

Banco provincial Unión Liga Nacional
Noticias relacionadas
el mensaje de tapia tras la suspension del futbol en el inicio de marzo: afa somos todos

El mensaje de Tapia tras la suspensión del fútbol en el inicio de marzo: "AFA somos todos"

por que la afa quiere suspender una fecha del apertura: la causa judicial que involucra a tapia

Por qué la AFA quiere suspender una fecha del Apertura: la causa judicial que involucra a Tapia

la afa anuncio que no habra futbol en la primera semana de marzo en respaldo a tapia

La AFA anunció que no habrá fútbol en la primera semana de marzo en respaldo a Tapia

se definen los clasificados a los octavos de final de la champions league

Se definen los clasificados a los octavos de final de la Champions League

Lo último

La Municipalidad de Santa Fe continúa con la campaña itinerante de vacunación

La Municipalidad de Santa Fe continúa con la campaña itinerante de vacunación

Quedó habilitado el tercer carril de la autopista Santa Fe-Rosario y licitan el segundo tramo: Esta Provincia apuesta a la obra pública

Quedó habilitado el tercer carril de la autopista Santa Fe-Rosario y licitan el segundo tramo: "Esta Provincia apuesta a la obra pública"

Colegios privados de Santa Fe estiman que las cuotas subirán entre 5 y 6% para el inicio del ciclo lectivo

Colegios privados de Santa Fe estiman que las cuotas subirán entre 5 y 6% para el inicio del ciclo lectivo

Último Momento
La Municipalidad de Santa Fe continúa con la campaña itinerante de vacunación

La Municipalidad de Santa Fe continúa con la campaña itinerante de vacunación

Quedó habilitado el tercer carril de la autopista Santa Fe-Rosario y licitan el segundo tramo: Esta Provincia apuesta a la obra pública

Quedó habilitado el tercer carril de la autopista Santa Fe-Rosario y licitan el segundo tramo: "Esta Provincia apuesta a la obra pública"

Colegios privados de Santa Fe estiman que las cuotas subirán entre 5 y 6% para el inicio del ciclo lectivo

Colegios privados de Santa Fe estiman que las cuotas subirán entre 5 y 6% para el inicio del ciclo lectivo

Banco Provincial ganó y aseguró su lugar en la próxima ronda

Banco Provincial ganó y aseguró su lugar en la próxima ronda

Balearon a un joven en el asentamiento irregular del kilómetro 14 de la Ruta Nacional 168, en el ex Atracadero de la Balsa

Balearon a un joven en el asentamiento irregular del kilómetro 14 de la Ruta Nacional 168, en el ex Atracadero de la Balsa

Ovación
Banco Provincial ganó y aseguró su lugar en la próxima ronda

Banco Provincial ganó y aseguró su lugar en la próxima ronda

Marcelo Gallardo anunció que dejará de ser el técnico de River

Marcelo Gallardo anunció que dejará de ser el técnico de River

La AFA anunció que no habrá fútbol en la primera semana de marzo en respaldo a Tapia

La AFA anunció que no habrá fútbol en la primera semana de marzo en respaldo a Tapia

Números que explican por qué Unión derrotó a Aldosivi en el 15 de Abril

Números que explican por qué Unión derrotó a Aldosivi en el 15 de Abril

Matías Muñoz, reflexivo en Colón: El empate sirve, pero hay que hacerlo valer en casa

Matías Muñoz, reflexivo en Colón: "El empate sirve, pero hay que hacerlo valer en casa"

Policiales
Dos jóvenes murieron en un choque fatal en la ruta 1 en Arroyo Leyes

Dos jóvenes murieron en un choque fatal en la ruta 1 en Arroyo Leyes

La Federal desbarató a una familia dedicada a la venta de drogas en barrio Acapulco en la localidad de Josefina

La Federal desbarató a una familia dedicada a la venta de drogas en barrio Acapulco en la localidad de Josefina

Apuntaron con un arma a la Policía, huyeron en moto y fueron atrapados con plantas de marihuana: el menor tiene 15 años

Apuntaron con un arma a la Policía, huyeron en moto y fueron atrapados con plantas de marihuana: el menor tiene 15 años

Escenario
Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos

El Kuelgue llega a Paraná

El Kuelgue llega a Paraná

Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum Todo por un beso

Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum "Todo por un beso"

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años