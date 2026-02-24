Bronca generalizada en los hinchas por el respaldo de Unión a la gestión de AFA

Luego del comunicado que emitió Unión respaldando la gestión que encabeza Claudio Tapia en AFA, la mayoría de los hinchas se mostraron en contra en redes

El comunicado que emitió Unión en apoyo a la conducción de la AFA generó una fuerte reacción entre los simpatizantes. En redes sociales, la mayoría expresó su desacuerdo con la postura institucional adoptada en medio del conflicto que atraviesa el fútbol argentino.

A través del presidente Luis Spahn, se alineó con la decisión tomada en el Comité Ejecutivo de respaldar la gestión encabezada por Claudio Tapia y acompañar la medida de suspender la actividad en la primera semana de marzo. La resolución se da en el contexto de la investigación por presuntas irregularidades fiscales y del enfrentamiento entre el Gobierno nacional y la dirigencia de la AFA.

• LEER MÁS: El respaldo de Unión al presidente de AFA Claudio Tapia

Bronca en los hinchas de Unión

Sin embargo, puertas afuera, la postura no cayó bien en buena parte de los hinchas tatengues. En los comentarios a la publicación oficial y en distintos espacios digitales, abundaron mensajes críticos, cuestionamientos a la dirigencia y pedidos de mayor distancia respecto a la conducción del fútbol argentino.

• LEER MÁS: No hay dos sin tres: Unión mantendría el mismo equipo para jugar con Sarmiento

Muchos socios y simpatizantes manifestaron que el club debería concentrarse exclusivamente en los intereses deportivos e institucionales propios, mientras que otros plantearon la necesidad de mayor información y debate interno antes de fijar posición en un tema de alta sensibilidad política.

image

El episodio volvió a exponer la tensión que se vive en el fútbol argentino y cómo las decisiones institucionales trascienden lo deportivo, impactando directamente en la relación entre las dirigencias y sus bases. En este caso, el respaldo a la AFA abrió un nuevo foco de discusión en el mundo Unión, donde la bronca en redes marcó la temperatura del momento.

image

image

image