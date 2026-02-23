Uno Santa Fe | Policiales | Arroyo Leyes

Dos jóvenes murieron en un choque fatal en la ruta 1 en Arroyo Leyes

El siniestro ocurrió antes del amanecer en el kilómetro 18. Las víctimas viajaban en moto y fallecieron en el lugar; el conductor del automóvil quedó aprehendido.

23 de febrero 2026 · 16:11hs
Un violento siniestro vial ocurrido este domingo, minutos antes de las seis de la mañana, dejó como saldo dos jóvenes fallecidos en el kilómetro 18 de la Ruta Provincial N° 1, en jurisdicción de Arroyo Leyes.

Por causas que son materia de investigación, colisionaron un automóvil Renault Megane y una motocicleta en la que viajaban dos personas. Como consecuencia del fuerte impacto, los ocupantes del rodado menor —identificados como F. D. L., de 22 años, y G. M. A., de 25— fallecieron en el lugar.

El automóvil, conducido por un hombre de iniciales B. B. B., de 52 años, salió de la cinta asfáltica tras el choque y terminó en una depresión al costado de la ruta. El conductor quedó aprehendido.

Denuncia al 911 y operativo policial

Fueron automovilistas que transitaban por la zona quienes dieron aviso a la central de emergencias 911. De inmediato, se dispuso el envío de móviles policiales y llegaron efectivos de la Comisaría 20° de Arroyo Leyes, del Comando Radioeléctrico de la Costa y bomberos zapadores.

Un médico policial constató el fallecimiento de los dos motociclistas, mientras los agentes debieron regular el tránsito vehicular durante varias horas para permitir el trabajo de los peritos.

Búsqueda de testigos y cámaras

Los uniformados realizaron un relevamiento en la zona para identificar posibles testigos del siniestro y constatar la existencia de cámaras de videovigilancia, tanto públicas como privadas, que pudieran haber registrado la secuencia del impacto.

Intervención de la Fiscalía y peritajes

La novedad fue informada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que dio intervención al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación.

El funcionario judicial ordenó la identificación de testigos, el relevamiento de imágenes y la realización de los peritajes criminalísticos de rigor, tareas que estuvieron a cargo del área Científica de la Policía de Investigaciones.

Una vez finalizadas las pericias, ambos vehículos fueron retirados del lugar. La investigación continúa para determinar la mecánica del choque fatal.

