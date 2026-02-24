Condenaron a Nico Mattioli por la muerte de una mujer en un siniestro vial ocurrido en Santo Tomé

El hijo de Leo Mattioli reconoció expresamente su culpabilidad en el hecho que se le atribuyó

El hijo de Leo Mattioli, Nicolás Exequiel Mattioli , fue condenado por la muerte de Claudia Laura Decurges en el marco de un siniestro vial ocurrido en Santo Tomé en 2024.

Se le impusieron tres años de prisión de ejecución condicional, siete años de inhabilitación para conducir vehículos automotores y reglas de conducta, entre ellas, una prohibición de acercamiento a 100 metros de los hijos de la mujer y del padre de ellos.

La fiscal Rosana Marcolín dirigió la investigación que permitió llegar a la condena, la cual fue impuesta por la jueza Susana Luna en un juicio en el que se abreviaron los procedimientos que se desarrolló esta mañana en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.

Conducción negligente

La muerte de Decurges fue minutos antes de las 8 de la mañana del sábado 21 de septiembre de 2024 en inmediaciones de la avenida Richieri entre Libertad y Alsina.

“Mattioli condujo de forma imprudente una camioneta Ford Ranger con la que embistió desde atrás a la víctima, quien se trasladaba en bicicleta”, recordó la fiscal en la audiencia. “Tanto el condenado como Decurges circulaban por la margen derecha de la avenida Richieri en dirección oeste–este”, agregó la funcionaria del MPA y remarcó que “una de las testigos confirmó que la víctima lo hacía de forma correcta, en línea recta y cerca de la cuneta”.

Marcolín también precisó que “las pericias concluyeron que Mattioli circulaba aproximadamente a 53,31 kilómetros por hora en una avenida en la que la velocidad máxima permitida es de 60 kilómetros por hora”. En tal sentido agregó que “los análisis toxicológicos también arrojaron que Mattioli no tenía alcohol ni estupefacientes en sangre”.

accidente fatal santo tome nico mattioli.jpg

“Sin embargo, el condenado condujo de forma negligente y sin tomar las debidas precauciones, razón por la cual no advirtió la presencia de la ciclista”, planteó la fiscal y añadió que “el informe accidentológico concluyó que no hubo maniobra de evasión ni intento de frenada por parte de Mattioli, y además no existía obstáculo para que no pueda divisar a la víctima antes de impactarla”.

“Al ser embestida, Decurges salió despedida de la bicicleta hacia la derecha de la calzada y sufrió un traumatismo grave de cráneo que le ocasionó la muerte momentos después”, subrayó la fiscal.

Mattioli reconoció expresamente su culpabilidad en el hecho que se le atribuyó. Además, junto con sus abogados defensores, manifestaron su conformidad con la descripción del ilícito imputado, con la calificación legal, con la pena solicitada y con el procedimiento abreviado elegido.

nico mattioli accidente.jpg

Por su parte, el hijo mayor de edad de Decurges se constituyó como querellante junto con sus dos hermanos menores de edad, quienes fueron representados por su padre. Ellos también manifestaron su conformidad con lo resuelto.

La fiscal Marcolín también remarcó en la audiencia que “siempre estuvimos en contacto con la familia de origen de Decurges, a quienes les fuimos informando los avances de la investigación” y concluyó que “ellos también manifestaron su conformidad con lo resuelto”.