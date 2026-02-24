La principal virtud que Unión mostró en las primeras seis fechas

Unión suma ocho unidades y por ahora está en zona de playoffs. Pero más allá de eso, el Tate evidenció una virtud que lo distingue

A la hora de hacer las cuentas, sumar ocho puntos sobre 18 en disputa, no está tan mal, aún cuando Unión perdió los dos partidos que jugó como visitante y que no pudo ganar otros dos en condición de local.

La eficacia del Tate es del 44,4% pero con la particularidad, que de los seis partidos que jugó, cuatro los hizo en el estadio 15 de Abril.

Por ahora, el elenco rojiblanco se ubica en la 8ª posición de la Zona A con ocho unidades en zona de playoffs. Pero ahora deberá enfrentar dos compromisos en condición de visitante.

Lo cierto es que más allá de los puntos obtenidos, la principal virtud que mostró el equipo en este comienzo del Torneo Apertura, sin dudas pasa por la solidez defensiva.

Y los números están a la vista, Unión mantuvo la valla invicta en cuatro de los seis encuentros que disputó. Pero además, está entre los tres equipos de la Zona A que menos goles recibió y no le marcaron en el 15 de Abril.

El único que lo supera en ese rubro es Estudiantes, quien recibió dos goles en seis partidos, mientras que Platense sufrió tres goles, misma cantidad que el Tate.

En conferencia de prensa y luego de ganarle a Aldosivi, Leonardo Madelón ponderó la solidez defensiva y a la luz de lo que viene sucediendo, sin dudas que es el sello distintivo en este arranque de la competencia.