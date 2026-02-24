El presidente de Unión, Luis Spahn, criticó al gobierno nacional

El presidente de Unión Luis Spahn salió a respaldar la postura de AFA de parar el fútbol y además opinó en contra del gobierno nacional

Este martes, el club Unión emitió en redes sociales un comunicado apoyando al presidente de AFA Claudio Chiqui Tapia . Y en paralelo, el presidente rojiblanco Luis Spahn dio su punto de vista.

En diálogo con el programa Hora de Arrancar por LT9 AM1150, el titular rojiblanco salió a criticar el accionar del gobierno nacional y a respaldar la gestión de Tapia.

"Pareciera que todo esto tiene más un accionar político. Hay una sensación que el interés pasa más por imponer las SAD (Sociedades Anónimas Deportivas) que por investigar. Se entiende que hay una persecución política de parte del gobierno nacional", afirmó.

Para luego agregar: "Hay una clara intromisión del gobierno, y no es razonable. La AFA es de los clubes y de los socios. Acá no hay evasión, en principio existe un pago a ARCA fuera de término. Vemos que se va tergiversando la información con el objetivo de dañar la imagen de la institución".

En otro tramo de la charla y respecto a la decisión de parar el fútbol por cuatro días indicó: "Nadie se opuso y algunos opinaron de tomar medidas más duras. Analistas políticos dicen que la figura de Tapia es proyectable a la política nacional y eso, yo creo que puede molestar al gobierno nacional"