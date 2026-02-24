Revelan la condena al dueño del pitbull que mató a "Garrafa", el perro comunitario de la UNL

El Tribunal de Faltas impuso una multa y la obligación de asistir a charlas de concientización

La Municipalidad de Santa Fe sancionó al propietario del perro de raza pitbull que provocó la muerte de “Garrafa” , el perro comunitario de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) , por infringir la Ordenanza N° 11.180 , que regula la tenencia y circulación de perros potencialmente peligrosos .

La directora del Tribunal de Faltas , Ana Caprio, confirmó a Aire de Santa Fe (91.1) que el dueño del animal fue citado, escuchado en audiencia y, tras la investigación administrativa, recibió una multa de 600 Unidades Fijas —equivalente actualmente a 1.206.000 pesos — y una pena accesoria de carácter formativo .

“El imputado concurrió a la audiencia, se le dio la posibilidad de ejercer su derecho de defensa y se produjeron las pruebas pertinentes. Finalmente se dictó una resolución imponiendo la sanción correspondiente”, explicó la funcionaria.

garrafa

Tenencia responsable

Además de la multa económica, el infractor deberá participar obligatoriamente en charlas de concientización sobre tenencia responsable que dicta el Instituto Municipal de Salud Animal (IMUSA) en escuelas primarias y secundarias durante el ciclo lectivo 2026.

Caprio sostuvo que el propietario reconoció los hechos y que la inconducta consistió en permitir que el animal circulara en la vía pública sin las medidas de seguridad exigidas por la normativa. “Más allá del arrepentimiento, el resultado fue la muerte de Garrafa y eso determina la imposición de la sanción”, señaló.

La funcionaria remarcó que la ordenanza establece requisitos específicos para este tipo de razas y que su incumplimiento puede generar consecuencias graves. “La tenencia responsable es fundamental. En este caso la víctima fue otro animal, pero podría haber sido una persona”, advirtió.

Desde el Tribunal de Faltas indicaron que no registran antecedentes recientes de un caso de estas características en esa órbita administrativa y consideraron que la resolución busca no solo sancionar, sino también generar conciencia social.