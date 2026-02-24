El Gallo Segovia impuso condiciones en el Roque Otrino de Colón

En el festival de boxeo organizado por Carlos Lemos en el Club Colón, el santafesino Ayrton el Gallo Segovia derrotó por KO al rosarino Coronel

El Gallo Ayrton Segovia derrotó en el Roque Otrino al rosarino Coronel por KOT en el sexto asalto.

El Club Atlético Colón fue escenario de un atractivo y exitoso festival de boxeo que tuvo como plato principal una pelea profesional, con un santafesino como ganador , y once combates amateurs. La velada contó con una gran asistencia de público, se desarrolló en el gimnasio Roque Otrino, y tuvo a la Asociación de Box de la provincia de Santa Fe como órgano fiscalizador. Fue una gran velada, ya que el Gallo Segovia le ganó por la vía rápida al Holandés Coronel.

Las noches de boxeo volvieron a encenderse en el gimnasio Roque Otrino de Club Atlético Colón, con un evento que reunión a púgiles locales y de la región, en una jornada que tuvo una gran asistencia de público y contó con la organización de Carlos Lemos de la entidad del barrio Centenario. Como fiscal actuó José Baissetto, mientras que Ricardo Centurión y Ariel Morúa fueron los árbitros.

Como jueces actuaron Darío Gómez, Emanuel Baissetto, Torcuato Arzeno y Lisandro Maglier, mientras que Beatriz Perassi fue la cronometrista, el doctor Sergio Ramseyer el médico de la velada, y la subcomisaría 1° del barrio Centenario tuvo a su cargo la seguridad policial. Sin dudas, fue una gran noche desde el punto de vista deportivo y también desde lo organizativo.

La pelea profesional tuvo como protagonista a Ayrton el Gallo Segovia, representante del Club Colón, que consiguió derrota por KO en el sexto asalto al rosarino Francisco Coronel en categoría peso pluma, en un pleito que estaba pautado a seis vueltas. El púgil sabalero de 26, nacido en Paraná, hizo una muy buena pelea, y le ganó con absoluta autoridad al rosarino.

Para el Gallo Segovia, que dio en la balanza un peso de 57.100 kilogramos, ahora cuenta con un curriculum de 9 triunfos, 5 por la vía rápida, y 4 derrotas, mientras que el Holandés Francisco Javier Coronel, alias el Holandés, de 34 años, que había dado en la báscula 57,600kg, ahora acumula 3 victorias, 9 derrotas, 7 por KOs, y un empate.

image El santafesino del Olimboxing, Luciano Farías, logró imponerse por puntos a Porpatto en Colón.

En relación a las peleas amateurs hubo para todos los gustos, con chicos y chicos de gimnasios y academias de la región. En dicho rubro se produjo la victoria de Isaías Nuñez de Pequeños Demonios sobre Lucas Urrutia del Peri Boxing por puntos, Nicolás Rodriguez del Club Colón hizo lo propio con Franco Ojeda de Santo Tomé Box, Aníbal Chaparro del Boxer Box a Agustín Pittari del Thunder Box y Damián Benítez de Capitán Bermúdez derrotó por puntos a Juan Bogado de la ciudad de Santa Fe.

Por su parte, el cruce entre Celene Galindo del Club Colón, y Damaris Herrera de Capitán Bermúdez terminó en empate, Jorge Briani de Santo Tomé Box le ganó por puntos a Brian Bogani del King Box, Juan Podestá del Club Colón a Benjamín Bonda del Willie Pep, y Tomás Mendoza del Club Colón doblegó a Franco Ratti del gimnasio Santillán.

La ascendente púgil del Peri Boxing, Joana Pintos, derrotó por puntos a Belén Díaz del Olimboxing, mientras que Luciano Farías, del Olimboxing, entrenado por Walter Zoccola, superó a Valentín Porpatto del Boxer Box, y Pablo Escobar del Club Atlético Colón, cuyo DT es Carlos Lemos, venció al Colo Esteban Ferrero del Olimboxing.