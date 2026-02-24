Santo Tomé fue escenario del Campeonato Argentino de aguas abiertas

La santafesina Candela Giordanino y el pampeano Joaquín Moreno fueron los ganadores de la primera fecha del Argentino de Aguas Abiertas

Candela Giordanino fue la ganadora en la prueba de aguas abiertas de 10km en Santo Tomé.

La ciudad de Santo Tomé fue sede de la primera fecha del Campeonato Argentino de Aguas Abiertas, competencia que se desarrolló en el Balneario Municipal y convocó a deportistas provenientes de distintos puntos del país. En la categoría mayores los ganadores fueron la santafesina Candela Giordanino, y el pampeano Joaquín Moreno. La próxima fecha se desarrollará en la provincia de Córdoba.

La jornada se llevó adelante en un entorno natural destacado, promoviendo el deporte, la actividad al aire libre y el encuentro entre atletas y la comunidad. Cabe señalar que esta competencia forma parte del circuito clasificatorio para el Mundial Juvenil 2026, lo que resalta la importancia deportiva del evento y posiciona a Santo Tomé como escenario de competencias de alcance nacional.

La actividad contó con la organización de la Confederación Argentina de Deportes Acuáticas, con la fiscalización de la Federación Santafesina de Natación y el respaldo de la Municipalidad de Santo Tomé. La próxima fecha del circuito se desarrollará el próximo sábado 28 en la provincia de Córdoba, mientras que luego, el 21 de marzo será en la provincia de San Juan.

image La paranaense Sofía Garcés de Unión de Santa Fe se quedó con la prueba en juniors.

En mayores, los deportistas hicieron una distancia de 8 kilómetros, dieron ocho vueltas al circuito frente al balneario santotomecino, en damas, la ganadora fue la santafesina Candela Giordanino que representó a Unión de Santa Fe y empleó un tiempo de 2 horas 14 minutos 30 segundos, mientras que el segundo lugar quedó para Romina Imwinkelried de Libertad de San Jerónimo Norte, y tercera arribó Martina Contreras de la provincia de Mendoza. Más atrás se ubicaron la bonaerense Mariel Loyato y la cordobesa María Sol Hormaeche.

En varones se impuso el pampeano Joaquín Moreno que representa a la Asociación Cordobesa de Volantes (ACV) con un tiempo de 2 horas 45 segundos, fue escoltado por el cordobés Lucca Scalisi, y otro oriundo de la vecina provincia, Tomás Rodríguez. En la cuarta posición quedó otro representante de Bucor, Lucas Salinas, quinto quedó el galvense Aquiles Balaudo y en la sexta posición finalizó Samuel Rodríguez de Córdoba.

En categoría juniors, con una distancia de 10 kilómetros y ocho vueltas al circuito, tuvo como ganadora en damas a la paranaense Sofía Garcés de Unión de Santa Fe con una marca de 2 horas 14 minutos 35 segundos, y en segundo lugar quedó Anabella Primón, también entrenada por el profesor Adrián Tur y Diego Garbarino en el complejo Tatengue.

El unionista Tomás Jouglard con un tiempo de 2 horas 7 minutos 10 segundos fue el vencedor en varones, y fue escoltado por Santino Gontero de Bucor de Córdoba y por Fabricio Ezequiel Stip Masín del Club Atlético Argentino de la provincia de Córdoba.

image El santafesino Tomás Jouglard, también de Unión, se impuso en varones en juniors.

En juveniles, 2009-2010, que nadaron 7.5 kilómetros, 6 vueltas, en mujeres, la ganadora resultó Victoria Nestares de San Fernando con 1 hora 51 minutos 10 segundos, escoltada por Lucila Bambozzi de Regatas de Rosario y por Donata Notarfrancesco de Bucor de Córdoba. En varones, el dominio fue de los representantes de Bucor de Córdoba, ya que ganaron Thiago Pizzini Paz y Mateo Mayer, mientras que el paranaense de Estudiantes Lorenzo Rizzi fue tercero.

En menores, 2013-2014, que hicieron 3 kilómetros, es decir dos vueltas al circuito boyado, Martina Pietroni de Unión de Santa Fe fue la ganadora con 10 minutos 58 segundos, seguida por Emilia Baer de Red Star Lawn Tenis, y por Bianca Juárez de Ceci de Gálvez. Más atrás finalizaron Anna Zeballos y Charlotte Eugenia Koch de Unión de Santa Fe. En varones, Stefano Baroni de Unión fue el ganador con 10 minutos 31 segundos.

En cadetes, 2011-2012, 5 kilómetros, en mujeres, Felicitas Jacquier de Libertad de San Jerónimo Norte fue quinta, y Janna Ludmila Ubait de Unión de Santa Fe quedó en la séptima posición. En varones, Ian Furlán de Unión quedó tercero y Alan Venencia lo hizo en la quinta posición también de la entidad tatengue.