Reforma laboral: negociaciones que no terminan, sesión maratónica y protesta afuera del Congreso

La oposición dialoguista reclama más cambios además de la eliminación del artículo sobre licencias médicas pero el oficialismo no cede. La CGT para pero no marcha, cosa que sí hará la izquierda

Con la idea de que no haya otra modificación que la eliminación del artículo sobre licencias médicas ya definida en el plenario de comisiones, el gobierno nacional intentará este jueves que Diputados apruebe la reforma laboral para que la semana que viene reciba sanción definitiva en el Senado. El presidente Javier MIlei seguirá las alternativas de la sesión desde Estados Unidos, adonde viajó para la cumbre inaugural del Board of Peace (Junta de la Paz) convocada por el mandatario de ese país, Donald Trump. En principio, el oficialismo y sus aliados tienen el número suficiente para sacar la norma, aunque parte de estos últimos piden algunos cambios más a la iniciativa.

La sesión está convocada para las 14 y se supone que será maratónica. Afuera del Congreso habrá una movilización de gremios y partidos de izquierda de la que no participará la CGT, que realiza este mismo jueves un paro nacional pero no marcha.

La eliminación del artículo que establecía que las empresas podían reducir hasta el 50% del salario de sus trabajadores en caso de ausentismo por enfermedad, algo que reclamaban varios espacios de la oposición dialoguista, permitió al oficialismo reunir en el plenario de comisiones el número suficiente para sacar el dictamen en el plenario de comisiones de este miércoles.

Pero los libertarios se niegan a introducir otros cambios, por ejemplo en el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), otro de los puntos cuestionados del texto. “El FAL no se toca”, dicen desde el gobierno.

El debate en el Congreso se da en medio de fuertes cruces entre los principales representantes del gobierno, los sindicatos y algunos empresarios que rechazan la iniciativa.

Además, un día antes de la histórica sesión la histórica empresa de neumáticos Fate anunció el cierre definitivo de la planta y el despido de sus 920 empleados.

El presidente Javier Mile insinuó, a través de un posteo que hizo en las redes sociales, que el hecho de que el cierre de Fate se anunciara justo antes del tratamiento de la reforma fue para generar ruido durante la discusión de la reforma laboral. “¿Conspiranoico yo? Fin", escribió apuntando al dueño de la firma, el empresario Javier Madanes Quintanilla.

Milei pretende tener aprobada la reforma laboral por el Senado, que deberá revisarla por los cambios, la semana que viene, antes de su discurso del 1º de marzo con el que abrirá el período de sesiones ordinarias del Congreso.

