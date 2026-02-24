Uno Santa Fe | Policiales | barrio Las Flores

Cayó en barrio Las Flores uno de los prófugos más buscados por narcotráfico: Jorge Alberto "El Turu" Mendieta

El operativo fue realizado por la PDI Región I. El hombre, de 39 años, permanecía prófugo de la Justicia desde diciembre de 2024

Juan Trento

Por Juan Trento

24 de febrero 2026 · 12:55hs
Cayó en barrio Las Flores uno de los prófugos más buscados por narcotráfico: Jorge Alberto El Turu Mendieta

Este mediodía, en el marco de un allanamiento realizado en un inmueble del barrio Las Flores, en la ciudad de Santa Fe, efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) Región I lograron la aprehensión de uno de los prófugos más buscados en la provincia.

Se trata de Jorge Alberto Mendieta, de 39 años, alias “Turu”, quien era intensamente buscado en el marco de una investigación por presuntas actividades vinculadas al tráfico de estupefacientes.

El procedimiento fue concretado por pesquisas de la PDI durante una medida judicial ordenada en el mencionado barrio del norte de la capital provincial. Mendieta registraba como último domicilio conocido una vivienda ubicada en calle Azopardo al 10.400, en barrio Punta Norte.

Tras su aprehensión, quedó a disposición de la Justicia interviniente mientras continúan las actuaciones judiciales.

image

Organización

El detenido está sindicado como el cabecilla de una estructura dedicada a la venta y distribución de drogas en el barrio Punta Norte y zonas de influencia, investigación que derivó en la detención de varios integrantes de su organización.

Días atrás, la Justicia Federal condenó a cuatro miembros del grupo, quienes asumieron su responsabilidad penal en un juicio abreviado realizado en el Tribunal Oral Federal de Santa Fe.

Los imputados habían sido detenidos durante allanamientos realizados el 4 de diciembre de 2024 en distintos domicilios de la zona norte de la capital provincial, donde se secuestraron dosis de drogas, balanzas, teléfonos celulares y dinero en efectivo.

En el marco del acuerdo judicial, recibieron penas de tres años de prisión por confabulación para el tráfico de estupefacientes y tenencia de estupefacientes en concurso real. En el caso de Eduardo Alejandro Santa Cruz, la condena fue unificada en cinco años de prisión efectiva debido a una sentencia previa.

La investigación estableció que los condenados integraban un engranaje criminal cuyo jefe era Mendieta, ahora detenido.

Tras las condenas, el fallo judicial dispuso remitir los elementos secuestrados al juzgado federal por su vinculación con la investigación que tenía como principal objetivo capturar a Mendieta.

barrio Las Flores prófugos
Noticias relacionadas
Las cabinas de peaje en Sauce Viejo

Hallaron a un hombre baleado cerca del peaje de Sauce Viejo y buscan a un camionero

santo tome: emboscaron a un motociclista que intento escapar acelerando pero termino baleado en un gluteo

Santo Tomé: emboscaron a un motociclista que intentó escapar acelerando pero terminó baleado en un glúteo

Los pasillos del hospital Cullen de Santa Fe

Balearon a un joven en el asentamiento irregular del kilómetro 14 de la Ruta Nacional 168, en el ex Atracadero de la Balsa

dos jovenes murieron en un choque fatal en la ruta 1 en arroyo leyes

Dos jóvenes murieron en un choque fatal en la ruta 1 en Arroyo Leyes

Lo último

Cayeron con un chaleco antibalas y una escopeta tras una persecución en barrio Los Troncos

Cayeron con un chaleco antibalas y una escopeta tras una persecución en barrio Los Troncos

Platense y Defensa empataron en un partido donde los arqueros fueron figuras

Platense y Defensa empataron en un partido donde los arqueros fueron figuras

Provincia puso en duda el funcionamiento de las concesiones que impulsa Nación sobre rutas que atraviesan Santa Fe

Provincia puso en duda el funcionamiento de las concesiones que impulsa Nación sobre rutas que atraviesan Santa Fe

Último Momento
Cayeron con un chaleco antibalas y una escopeta tras una persecución en barrio Los Troncos

Cayeron con un chaleco antibalas y una escopeta tras una persecución en barrio Los Troncos

Platense y Defensa empataron en un partido donde los arqueros fueron figuras

Platense y Defensa empataron en un partido donde los arqueros fueron figuras

Provincia puso en duda el funcionamiento de las concesiones que impulsa Nación sobre rutas que atraviesan Santa Fe

Provincia puso en duda el funcionamiento de las concesiones que impulsa Nación sobre rutas que atraviesan Santa Fe

Colón también ratificó su compromiso con la AFA

Colón también ratificó "su compromiso" con la AFA

La AFA, bajo la lupa judicial por premios, retenciones y contratos de la Selección Argentina

La AFA, bajo la lupa judicial por premios, retenciones y contratos de la Selección Argentina

Ovación
Bronca generalizada en los hinchas por el respaldo de Unión a la gestión de AFA

Bronca generalizada en los hinchas por el respaldo de Unión a la gestión de AFA

Crece la expectativa: Colón prepara el estreno de su nueva camiseta

Crece la expectativa: Colón prepara el estreno de su nueva camiseta

El presidente de Unión, Luis Spahn, criticó al gobierno nacional

El presidente de Unión, Luis Spahn, criticó al gobierno nacional

¿Cómo seguirá el camino de Colón luego del parate de la primera semana de marzo?

¿Cómo seguirá el camino de Colón luego del parate de la primera semana de marzo?

El respaldo de Unión al presidente de AFA Claudio Tapia

El respaldo de Unión al presidente de AFA Claudio Tapia

Policiales
Dos jóvenes murieron en un choque fatal en la ruta 1 en Arroyo Leyes

Dos jóvenes murieron en un choque fatal en la ruta 1 en Arroyo Leyes

La Federal desbarató a una familia dedicada a la venta de drogas en barrio Acapulco en la localidad de Josefina

La Federal desbarató a una familia dedicada a la venta de drogas en barrio Acapulco en la localidad de Josefina

Apuntaron con un arma a la Policía, huyeron en moto y fueron atrapados con plantas de marihuana: el menor tiene 15 años

Apuntaron con un arma a la Policía, huyeron en moto y fueron atrapados con plantas de marihuana: el menor tiene 15 años

Escenario
Gran Hermano Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

"Gran Hermano" Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos

El Kuelgue llega a Paraná

El Kuelgue llega a Paraná

Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum Todo por un beso

Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum "Todo por un beso"

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe