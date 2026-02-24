Cayó en barrio Las Flores uno de los prófugos más buscados por narcotráfico: Jorge Alberto "El Turu" Mendieta

El operativo fue realizado por la PDI Región I. El hombre, de 39 años, permanecía prófugo de la Justicia desde diciembre de 2024

Este mediodía, en el marco de un allanamiento realizado en un inmueble del barrio Las Flores , en la ciudad de Santa Fe, efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) Región I lograron la aprehensión de uno de los prófugos más buscados en la provincia.

Se trata de Jorge Alberto Mendieta, de 39 años, alias “Turu” , quien era intensamente buscado en el marco de una investigación por presuntas actividades vinculadas al tráfico de estupefacientes .

El procedimiento fue concretado por pesquisas de la PDI durante una medida judicial ordenada en el mencionado barrio del norte de la capital provincial. Mendieta registraba como último domicilio conocido una vivienda ubicada en calle Azopardo al 10.400, en barrio Punta Norte.

Tras su aprehensión, quedó a disposición de la Justicia interviniente mientras continúan las actuaciones judiciales.

image

Organización

El detenido está sindicado como el cabecilla de una estructura dedicada a la venta y distribución de drogas en el barrio Punta Norte y zonas de influencia, investigación que derivó en la detención de varios integrantes de su organización.

Días atrás, la Justicia Federal condenó a cuatro miembros del grupo, quienes asumieron su responsabilidad penal en un juicio abreviado realizado en el Tribunal Oral Federal de Santa Fe.

Los imputados habían sido detenidos durante allanamientos realizados el 4 de diciembre de 2024 en distintos domicilios de la zona norte de la capital provincial, donde se secuestraron dosis de drogas, balanzas, teléfonos celulares y dinero en efectivo.

En el marco del acuerdo judicial, recibieron penas de tres años de prisión por confabulación para el tráfico de estupefacientes y tenencia de estupefacientes en concurso real. En el caso de Eduardo Alejandro Santa Cruz, la condena fue unificada en cinco años de prisión efectiva debido a una sentencia previa.

La investigación estableció que los condenados integraban un engranaje criminal cuyo jefe era Mendieta, ahora detenido.

Tras las condenas, el fallo judicial dispuso remitir los elementos secuestrados al juzgado federal por su vinculación con la investigación que tenía como principal objetivo capturar a Mendieta.