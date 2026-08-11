Banfield vendió a su figura al Elche, pero jugará a préstamo en el fútbol argentino

El delantero Tiziano Perrotta de 19 años fue transferido al conjunto español en una operación cercana a los cuatro millones de euros

Banfield acordó este martes la venta del delantero Tiziano Perrotta al Elche de España , en una operación cercana a los cuatro millones de euros, aunque el atacante de 19 años no viajará inmediatamente a Europa: será cedido a Defensa y Justicia, donde permanecerá hasta completar el trámite para obtener su pasaporte comunitario.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el acuerdo contempla un contrato por cuatro temporadas con el Elche, mientras que el Taladro conservará un porcentaje de una eventual transferencia futura.

La operación tiene una particularidad: Defensa y Justicia tendrá entre sus jugadores al joven delantero por al menos un año, que ya había estado muy cerca de quedarse con Perrotta durante este mercado de pases, aunque aquella negociación con Banfield finalmente no prosperó.

El movimiento responde también a una estrategia utilizada anteriormente por el grupo encabezado por Christian Bragarnik con otros juveniles argentinos: adquirir sus derechos para el Elche y mantenerlos temporalmente en Defensa y Justicia mientras completan cuestiones administrativas y continúan sumando rodaje en Primera División. Un procedimiento similar se realizó con Abiel Osorio.

Perrotta, nacido en Nueve de Julio y categoría 2006, llegó a las divisiones inferiores de Banfield en febrero de 2023. En su primera temporada marcó siete goles en Sexta División, al año siguiente convirtió 11 en Quinta y comenzó a sumar minutos en Reserva, antes de firmar en julio de 2025 su primer contrato profesional hasta diciembre de 2027.

Su crecimiento se aceleró durante 2026. El delantero zurdo se convirtió en una de las principales apariciones ofensivas del Taladro, con actuaciones como el doblete frente a Newell's en el Torneo Apertura y los otros dos tantos que marcó ante Sarmiento en el actual Clausura.

Su despedida de Banfield habría sido en la derrota por 2-0 ante Belgrano, disputada el lunes en el estadio Florencio Sola por la cuarta fecha del Torneo Clausura. Perrotta fue titular y completó el encuentro antes de que quedara encaminada definitivamente su salida.

El atacante también había despertado interés de Tigre y Vélez, mientras que desde el exterior su nombre había sido seguido por otros clubes. Finalmente fue el Elche el que avanzó para quedarse con una de las principales promesas surgidas recientemente en Banfield.

De esta manera, Banfield concreta una de sus ventas más importantes del mercado, mientras que Defensa y Justicia incorpora a un delantero joven que ya demostró capacidad goleadora en Primera y que tendrá a Florencio Varela como última escala antes de dar el salto al fútbol español.