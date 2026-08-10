Conmoción en Córdoba: un nene de tres años murió tras ser atacado por el pitbull de un vecino

El nene estaba en la vía pública con su papá cuando fue agredido por el perro. Por las lesiones fue trasladado a un hospital donde minutos después falleció

Un trágico episodio mantiene en vilo a la ciudad de Córdoba , donde, este fin de semana, un nene de tres años murió al ser atacado por el pitbull de un vecino. Tras el hecho, el menor fue trasladado de urgencia a un hospital local debido a la gravedad de las heridas , pero no pudieron salvarle la vida.

El incidente ocurrió este domingo en la intersección de las calles José Baca y La Santa María, en el barrio Villa La Lonja. Fuentes policiales informaron a Infobae que el chico se encontraba junto a su papá en la vía pública cuando el perro lo atacó.

Como consecuencia, el menor resultó herido en el rostro y el cuello, por lo que fue trasladado a la Clínica Vélez Sársfield. Minutos después, los médicos constataron su fallecimiento.

Tanto la Policía de Córdoba como la Justicia trabajan para establecer en qué circunstancias ocurrió el ataque y determinar responsabilidades.

Otro ataque a una niña por parte de un perro de raza pitbull gentileza

El dolor del tío del nene fallecido

En medio del dolor, Matías, tío de la víctima, reconstruyó los dramáticos minutos en los que el pequeño cruzó a una casa lindera durante la siesta y terminó siendo alcanzado por el animal.

En un testimonio cargado de impotencia, el familiar relató el momento en que su hermano advirtió la situación: "A mi sobrino lo encontró la madre ahí con la perra. Lo trajo de allá, todo con sangre, y ahí lo llevaron a la clínica". Sin embargo, las graves heridas provocadas por la mordedura impidieron salvarle la vida.

Al referirse al estado en el que se encontraba el animal en el predio vecino, Matías denunció la negligencia de los propietarios: "Es una perra, estaba cagada de hambre".

Ante la consulta sobre la raza del can, fue contundente: "Es un pitbull. Un perro mestizo no te va a matar una criatura".

El hombre también expresó su indignación por la reiteración de casos similares y la falta de respuestas oficiales ante los reclamos previos en la zona: "Lo único que quiero es justicia. Que ya de una vez por todas se termine esto. Porque ahora les tocó a mis sobrinos, de tres años."

En los últimos meses se registraron varios ataques de pitbull

En los últimos meses, se registraron varios ataques de pitbulls. A mediados de junio, una nena de cinco años debió ser internada tras ser atacada por un perro en la localidad de Esquina, en la provincia de Corrientes. El hecho ocurrió a pocas cuadras de la calle Dr. Emilio Hansen y la menor fue asistida inicialmente en un hospital local, pero ante la gravedad de las heridas fue derivada al Hospital Pediátrico de la ciudad de Corrientes.

A principio de año, se vivió una situación similar en la ciudad de Rosario, donde una niña de seis años fue atacada por un pitbull mientras jugaba en casa de una amiga. En esa ocasión, el animal no soltaba a la menor, por lo que familiares y vecinos tuvieron que asfixiarlo temporalmente para liberarla. La niña sufrió heridas en la cabeza, rostro, piernas y glúteos, y recibió suturas en varias zonas del cuerpo.

Estos episodios reavivaron el debate sobre políticas de control y educación para la tenencia responsable de perros de razas consideradas peligrosas. Los especialistas y las autoridades coinciden en que la reiteración de estos hechos demuestra la necesidad urgente de reforzar la educación de los tutores, los controles y la tenencia responsable para evitar nuevas víctimas.

Entre las iniciativas figuran la socialización temprana de los perros y la adopción de límites claros desde cachorros, así como la identificación y el registro obligatorio mediante microchip, sistema que ya es exigido en varios países de Latinoamérica y Europa. Según explicó el veterinario Juan Pablo Luzuriaga al Canal 12 de Córdoba, este tipo de herramientas permitiría establecer responsabilidades en casos de incidentes y reforzaría el compromiso de los tutores frente a los actos de sus mascotas.

Luzuriaga subrayó que el entorno y la educación pesan más que la genética en la conducta de los perros y advirtió que los animales en situación de calle representan un riesgo sanitario y de seguridad. También, recalcó la importancia de acompañar a los perros en sus primeros meses de vida y establecer límites, promoviendo el uso de collar, correa y la recolección de desechos en la vía pública.