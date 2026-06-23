Construcción: la actividad cayó un 30% desde 2023 y preocupa la retracción de la obra privada en Santa Fe

El sector de la construcción atraviesa un escenario complejo. Mientras la obra pública nacional permanece paralizada, los altos costos y la inflación en dólares frenan nuevos proyectos privados en Santa Fe, donde los créditos hipotecarios se destinan principalmente a la compra de inmuebles usados

La actividad de la construcción acumula una caída del 30% a nivel nacional desde mediados de 2023 y, aunque la provincia de Santa Fe presenta una realidad algo más favorable, el sector privado también evidencia una marcada desaceleración.

Así lo afirmó Rubén Llenas , gerente de la Cámara Argentina de la Construcción delegación Rosario , quien explicó que la principal dificultad radica en que el mercado ya no acepta trasladar el incremento de los costos a los precios finales de las viviendas.

"A nivel nacional estamos trabajando con un 30% menos de actividad de la que teníamos a mediados de 2023. Eso nunca se recuperó, pero la provincia de Santa Fe tiene una realidad un poco mejor", sostuvo el empresario en declaraciones a LT8.

La obra pública nacional sigue paralizada

Llenas remarcó que el Gobierno nacional se retiró prácticamente de la inversión en obra pública y que no existen expectativas de una recuperación en lo que resta del año. "Nación se retiró de la inversión para obras públicas y no hay expectativa de que esto se revierta en lo que queda del año", afirmó.

En contrapartida, destacó la decisión del gobierno provincial de sostener proyectos de infraestructura. "El gobierno provincial entendió que la creación de infraestructura es fundamental para el desarrollo de la región y está invirtiendo en buena medida", señaló.

El sector privado, el más afectado

El referente empresarial explicó que la obra privada, históricamente considerada el motor de la construcción, atraviesa una etapa de retracción desde mediados del año pasado.

Según indicó, los costos de construcción continúan en aumento, pero el mercado inmobiliario no acompaña una suba equivalente en los precios. "Los costos siguen subiendo y no es posible trasladarlos al valor del metro cuadrado. El mercado no lo convalida", explicó.

Además, aseguró que los pocos movimientos generados por los créditos hipotecarios se orientan principalmente a la compra de propiedades usadas.

"Lo poco que se mueve a partir de los préstamos hipotecarios va directamente a la compra de inmuebles usados. El metro cuadrado en dólares está caro y la inflación en dólares impacta de lleno en la construcción. Esos costos no pueden trasladarse a los precios porque el mercado no los paga", concluyó.

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