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Horóscopo: predicciones signo por signo

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este lunes 10 de agosto

10 de agosto 2026 · 06:35hs
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Horóscopo LEO

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Horóscopo LEO

Horóscopo del lunes 10 agosto de 2026

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Empieza la semana con un fuerte impulso de energía renovada. En el ámbito laboral, se presentan oportunidades para tomar la iniciativa en proyectos que estaban estancados. Evitá responder de manera impulsiva ante discusiones menores; la paciencia será tu mejor aliada hoy.

Horóscopo diario

Horóscopo diario

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Es un día ideal para poner en orden cuestiones financieras y organizativas. Podrías recibir noticias vinculadas a un trámite o firma de documentos. En lo personal, buscarás refugio en tu entorno cercano para desconectar del ritmo acelerado de la semana.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

La comunicación estará hiperactiva y tus ideas fluirán con mucha claridad. Buen momento para negociaciones, reuniones clave o presentaciones. En el amor, una charla sincera despejará dudas que venías arrastrando en los últimos días.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Momento enfocado en la estabilidad material y la seguridad personal. Evaluarás cambios en tus gastos cotidianos o nuevas formas de generar ingresos. Conectá con tu intuición al tomar decisiones laborales; te guiará por el camino correcto.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Con el Sol favoreciendo tu signo, la confianza y la presencia están en su punto más alto. Es una jornada excelente para liderar propuestas y llamar la atención en el trabajo. En el plano afectivo, tu calidez atraerá miradas y buenos momentos.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Inicio de semana más reflexivo e introspectivo. Es probable que prefieras trabajar en segundo plano y avanzar sin demasiada exposición. Priorizá el descanso y no te cargues con responsabilidades ajenas que no te corresponden.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Los proyectos grupales y las redes de contactos serán los protagonistas del día. Una colaboración o consejo de un colega te abrirá una puerta interesante. En lo social, te sentirás con ganas de reconectar con amistades que tenías algo olvidadas.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Tus metas profesionales y la proyección de tu carrera exigen foco total hoy. Podrían pedirte que te hagas cargo de un desafío importante; confiá en tu capacidad estratégica. Mantené la calma ante imprevistos de último momento.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Día propicio para expandir horizontes, ya sea planificando un viaje, inscribiéndote en una capacitación o resolviendo asuntos legales. Tu optimismo contagiará a tu entorno y facilitará la resolución de conflictos pendientes.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Jornada favorable para profundizar en acuerdos, asociaciones o temas de dinero compartido. Tu capacidad analítica te permitirá detectar detalles que otros pasaron por alto. En lo emocional, es tiempo de soltar estructuras rígidas.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

El foco estará puesto en tus relaciones de pareja o sociedades comerciales. La clave de hoy será el equilibrio y la capacidad de escuchar la postura del otro. Llegar a consensos flexibles beneficiará tus planes a mediano plazo.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Día orientado a la rutina, el bienestar y la organización del trabajo diario. Establecer prioridades claras te ayudará a evitar la sensación de sobrecarga. Iniciar la semana sumando hábitos saludables o actividad física te renovará la energía.

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