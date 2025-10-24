Uno Santa Fe | Información General | elecciones

Elecciones legislativas del domingo: las consultas más populares de los argentinos antes de ir a las urnas

“Padrón electoral” es el término con más interés nacional en Google pre elecciones. Los temas más buscados: “trabajo”, “jubilación”, “salario” y “educación”

24 de octubre 2025 · 09:58hs
Se acercan las elecciones legislativas de este domingo 26 de octubre, una cita clave donde se renueva la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. ¿Qué es lo que más le interesa al electorado? Google Trends presentó las búsquedas más populares del último mes.

Google tendencias elecciones

A nivel nacional, qué busca el electorado antes de las elecciones

Padrón electoral 2025 fue el término relacionado a las elecciones más buscado en Argentina entre el 13 y 19 de octubre. “¿Por qué es importante votar?” y “¿qué son las elecciones legislativas?” fueron las preguntas relacionadas a las elecciones con mayor crecimiento en el período que va del 13 al 19 de octubre.

Elecciones: preguntas generales con mayor aumento en el período del 13 al 19 de octubre

  • ¿Por qué es importante votar?
  • ¿Qué son las elecciones legislativas?
  • ¿Cuándo arranca la veda electoral?
  • ¿Cómo se vota con la Boleta Única de Papel?
  • ¿Dónde votar el 26 de octubre?
  • ¿Cómo sé dónde voto?
  • ¿Qué es la democracia?
  • ¿Cómo son las boletas para votar 2025?
  • ¿Es obligatorio votar el 26 de octubre?
  • ¿Qué es el voto?

Entre el 19 de septiembre y 19 de octubre, la mayoría de las preguntas más buscadas sobre partidos políticos indagan sobre candidatos específicos.

Partidos políticos: preguntas más populares en el período del 19 de septiembre al 19 de octubre

  • ¿Lilia Lemoine de qué partido es?
  • ¿Burlando es candidato de qué partido?
  • ¿Cómo saber si estoy afiliado a un partido?
  • ¿Facundo Manes de qué partido político es?
  • ¿Fernando Gray de qué partido es?
  • ¿Espert de qué partido es?
  • ¿El intendente de Zárate 2025 de qué partido es?
  • ¿Juan Monteverde de qué partido es?
  • ¿Pullaro de qué partido es?
  • ¿Diego Santilli de qué partido es?

Los padrones electorales con mayor crecimiento en búsquedas fueron los de Mendoza, Provincia de Buenos Aires y Córdoba. En ese mismo período, la provincia de Buenos Aires fue la zona con más búsquedas sobre las elecciones, mientras que la provincia de Santiago del Estero fue la que mostró mayor incremento.

Elecciones: zonas con más búsquedas en el período del 13 al 19 de octubre

  • 1-Provincia de Buenos Aires
  • 2-Ciudad Autónoma de Buenos Aires
  • 3-Provincia de Córdoba
  • 4-Provincia de Santa Fe
  • 5-Provincia de Mendoza

Elecciones: zonas con mayor crecimiento en búsquedas en el período del 13 al 19 de octubre

1-Provincia de Santiago del Estero

2-Provincia de Río Negro

3-Provincia de Mendoza

4-Provincia de Tierra del Fuego

5-Provincia de Santa Cruz

En cuanto a los temas más buscados en relación a las elecciones en Argentina en el período del 13 al 19 de octubre, “jubilación”, “educación” y “economía” se encuentran en el top 3.

Temas políticos más populares en la Argentina en el período del 13 al 19 de octubre

1-Trabajo

2-Salario

3-Jubilación

4-Educación

5-Seguridad

6-Economía

7-Energía

8-Deuda

9-Coste

10-Inflación

En cuanto a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires, los temas políticos más buscados en el período que abarca desde el 13 al 19 de octubre fueron "trabajo, jubilación y salario", mientras que en la provincia de Córdoba, el podio se mantiene igual pero el puesto 4 lo ocupa “educación” y “economía” se encuentra en el quinto lugar. En la provincia de Santa Fe, Neuquén y Salta “Trabajo” es, al igual que las otras provincias, el tema político más buscado.

Caba y PBA - Elecciones: temas políticos más populares

1-Trabajo

2-Jubilación

3-Salario

4-Economía

5-Seguridad

Córdoba - Elecciones: temas políticos más populares

1-Trabajo

2-Jubilación

3-Salario

4-Educación

5-Economía

Santa Fe - Elecciones: temas políticos más populares

1-Trabajo

2-Educación

3-Salario

4-Jubilación

5-Deuda

Neuquén - Elecciones: temas políticos más populares

1-Trabajo

2-Educación

3-Seguridad

4-Salario

5-Energía

Salta - Elecciones: temas políticos más populares

1-Trabajo

2-Salario

3-Educación

4-Jubilación

5-Economía

elecciones Google elecciones legislativas Padrón
