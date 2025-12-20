Empleados de comercio: homologaron la paritaria y confirmaron los aumentos hasta abril de 2026

El acuerdo firmado entre el sindicato y las cámaras empresarias fue homologado por la secretaría de Trabajo. Incluye sumas fijas no remunerativas desde diciembre y su incorporación al salario básico a partir de abril de 2026

La Secretaría de Trabajo homologó el acuerdo paritario firmado en diciembre de 2025 entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y las cámaras empresarias del sector, que establece sumas no remunerativas y nuevas escalas salariales vigentes hasta abril de 2026.

El convenio, enmarcado en el CCT 130/75, fue rubricado el 5 de diciembre y prevé el pago de una suma fija de $60.000 en diciembre de 2025, y de $100.000 mensuales entre enero y marzo de 2026, compuestos por $40.000 más $60.000.

Según lo acordado entre FAECYS, la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA), estas sumas se incorporarán de manera definitiva al salario básico a partir de abril de 2026.

Nuevas escalas salariales

A continuación, los salarios de bolsillo estimados para diciembre 2025, por categoría, incluyendo básico y bonos (sin considerar aguinaldo):

Cajeros

Categoría A: $1.171.091

Categoría B: $1.176.448

Categoría C: $1.183.333

Vendedores

Categoría A: $1.171.091

Categoría B: $1.194.044

Categoría C: $1.201.690

Categoría D: $1.218.519

Maestranza

Categoría A: $1.155.795

Categoría B: $1.156.852

Categoría C: $1.169.560

Auxiliares Generales

Categoría A: $1.171.091

Categoría B: $1.178.740

Categoría C: $1.203.985

Auxiliares Especiales

Categoría A: $1.180.274

Categoría B: $1.194.041

A quiénes alcanza el acuerdo de comercio

La actualización salarial rige para todas las categorías del CCT 130/75, incluyendo:

Maestranza

Administración

Cajeros

Auxiliares

Auxiliares especializados

Vendedores

Régimen para menores

Cada función mantiene escalas diferenciadas de acuerdo con la categoría y las tareas desempeñadas.

Claves del acuerdo

Uno de los puntos centrales del entendimiento es la consolidación de los incrementos salariales: la suma de $40.000 se mantiene hasta marzo y se suma un nuevo adicional de $60.000, que dejarán de ser no remunerativos al incorporarse al básico en abril.

En cuanto a la forma de pago, se estableció que el monto correspondiente a diciembre se abone dentro de ese mes, mientras que los importes de enero, febrero y marzo deberán pagarse entre el 1 y el 10 de cada mes. De este modo, los empleados de comercio ya cuentan con un esquema salarial definido para el inicio de 2026.