Uno Santa Fe | Información General | paritaria

Empleados de comercio: homologaron la paritaria y confirmaron los aumentos hasta abril de 2026

El acuerdo firmado entre el sindicato y las cámaras empresarias fue homologado por la secretaría de Trabajo. Incluye sumas fijas no remunerativas desde diciembre y su incorporación al salario básico a partir de abril de 2026

20 de diciembre 2025 · 09:37hs
A fines de marzo se retomará la discusión salarial

gentileza

A fines de marzo se retomará la discusión salarial

La Secretaría de Trabajo homologó el acuerdo paritario firmado en diciembre de 2025 entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y las cámaras empresarias del sector, que establece sumas no remunerativas y nuevas escalas salariales vigentes hasta abril de 2026.

El convenio, enmarcado en el CCT 130/75, fue rubricado el 5 de diciembre y prevé el pago de una suma fija de $60.000 en diciembre de 2025, y de $100.000 mensuales entre enero y marzo de 2026, compuestos por $40.000 más $60.000.

Según lo acordado entre FAECYS, la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA), estas sumas se incorporarán de manera definitiva al salario básico a partir de abril de 2026.

Nuevas escalas salariales

A continuación, los salarios de bolsillo estimados para diciembre 2025, por categoría, incluyendo básico y bonos (sin considerar aguinaldo):

Cajeros

Categoría A: $1.171.091

Categoría B: $1.176.448

Categoría C: $1.183.333

Vendedores

Categoría A: $1.171.091

Categoría B: $1.194.044

Categoría C: $1.201.690

Categoría D: $1.218.519

Maestranza

Categoría A: $1.155.795

Categoría B: $1.156.852

Categoría C: $1.169.560

Auxiliares Generales

Categoría A: $1.171.091

Categoría B: $1.178.740

Categoría C: $1.203.985

Auxiliares Especiales

Categoría A: $1.180.274

Categoría B: $1.194.041

A quiénes alcanza el acuerdo de comercio

La actualización salarial rige para todas las categorías del CCT 130/75, incluyendo:

Maestranza

Administración

Cajeros

Auxiliares

Auxiliares especializados

Vendedores

Régimen para menores

Cada función mantiene escalas diferenciadas de acuerdo con la categoría y las tareas desempeñadas.

Claves del acuerdo

Uno de los puntos centrales del entendimiento es la consolidación de los incrementos salariales: la suma de $40.000 se mantiene hasta marzo y se suma un nuevo adicional de $60.000, que dejarán de ser no remunerativos al incorporarse al básico en abril.

En cuanto a la forma de pago, se estableció que el monto correspondiente a diciembre se abone dentro de ese mes, mientras que los importes de enero, febrero y marzo deberán pagarse entre el 1 y el 10 de cada mes. De este modo, los empleados de comercio ya cuentan con un esquema salarial definido para el inicio de 2026.

paritaria Empleados de Comercio 2026
Noticias relacionadas
vocacion que trasciende fronteras: la historia de la docente que compite por ser la mejor maestra del mundo

Vocación que trasciende fronteras: la historia de la docente que compite por ser la mejor maestra del mundo

Horóscopo Sagitario

Horóscopo: predicciones signo por signo

Fecha de pagos para los contribuyentes de Ansés en enero 2026

Ansés 2026: el cronograma de pagos para jubilados y pensiones en enero

La senadora Patricia Bullrich propuso llevar la discusión por la reforma laboral al 10 de febrero.

Patricia Bullrich anunció que la reforma laboral pasó para el 10 de febrero

Lo último

Unión, atento: Saravia, ausente y colgado en Belgrano

Unión, atento: Saravia, ausente y "colgado" en Belgrano

Empleados de comercio: homologaron la paritaria y confirmaron los aumentos hasta abril de 2026

Empleados de comercio: homologaron la paritaria y confirmaron los aumentos hasta abril de 2026

Gripe H3N2: cuáles son los síntomas más frecuentes de la influenza A

Gripe H3N2: cuáles son los síntomas más frecuentes de la influenza A

Último Momento
Unión, atento: Saravia, ausente y colgado en Belgrano

Unión, atento: Saravia, ausente y "colgado" en Belgrano

Empleados de comercio: homologaron la paritaria y confirmaron los aumentos hasta abril de 2026

Empleados de comercio: homologaron la paritaria y confirmaron los aumentos hasta abril de 2026

Gripe H3N2: cuáles son los síntomas más frecuentes de la influenza A

Gripe H3N2: cuáles son los síntomas más frecuentes de la influenza A

Alarma por el endeudamiento: la morosidad de las familias se triplicó en 15 años

Alarma por el endeudamiento: la morosidad de las familias se triplicó en 15 años

Platense y Estudiantes de La Plata van por la gloria en el Trofeo de Campeones

Platense y Estudiantes de La Plata van por la gloria en el Trofeo de Campeones

Ovación
Colón activó la campaña de abonos de cara a la temporada 2026

Colón activó la campaña de abonos de cara a la temporada 2026

Unión entra en la recta final para renovar plateas 2026

Unión entra en la recta final para renovar plateas 2026

Unión mira de reojo el futuro de Zenón y espera que el mercado vuelva a moverse

Unión mira de reojo el futuro de Zenón y espera que el mercado vuelva a moverse

Franco Colapinto, en Argentina antes de la temporada 2026 de Formula 1: Todo es para positivo

Franco Colapinto, en Argentina antes de la temporada 2026 de Formula 1: "Todo es para positivo"

Martínez se fue de Unión para volver al fútbol ecuatoriano

Martínez se fue de Unión para volver al fútbol ecuatoriano

Policiales
Persecución y captura: cayeron tres delincuentes cordobeses que robaban con inhibidores en pleno bulevar

Persecución y captura: cayeron tres delincuentes cordobeses que robaban con inhibidores en pleno bulevar

Tragedia en la Ruta 34, en Arrufó: dos muertos y un herido grave tras un choque e incendio de camiones

Tragedia en la Ruta 34, en Arrufó: dos muertos y un herido grave tras un choque e incendio de camiones

Siete allanamientos por microtráfico: dos detenidos, secuestro de cocaína, millones en efectivo y dólares

Siete allanamientos por microtráfico: dos detenidos, secuestro de cocaína, millones en efectivo y dólares

Escenario
Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

La fiesta Bresh edición XL llega a Santa Fe para vivir una noche inolvidable

La fiesta Bresh edición XL llega a Santa Fe para vivir una noche inolvidable

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Avalancha, tributo a Héroes del Silencio, cierra el año en Tribus con una noche cargada de rock

Avalancha, tributo a Héroes del Silencio, cierra el año en Tribus con una noche cargada de rock

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio