En medio de las lluvias y tormentas, hackearon los radares del Inta y afectan los alertas del SMN

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió hoy sobre posibles "inconvenientes en la emisión de los avisos a corto plazo (ACP)" debido a que "los radares del Inta y aquellos instalados en los predios de esa institución no están aún disponibles" por el ataque sufrido en sus sistemas informáticos. No obstante, desde el propio SMN se aclaró que esa situación "no modifica la actualización de los alertas en general y los pronósticos".