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Equinoccio de otoño: a qué hora ocurre en Argentina y por qué el día dura casi lo mismo que la noche

El evento se produce este 20 de marzo y da inicio a una nueva estación en el hemisferio sur

20 de marzo 2026 · 11:13hs
Equinoccio de otoño: a qué hora ocurre en Argentina y por qué el día dura casi lo mismo que la noche

Este 20 de marzo de 2026 a las 11:46 (hora de Argentina) se produce el equinoccio de marzo, el fenómeno astronómico que marca oficialmente el inicio del otoño en el hemisferio sur y la llegada de la primavera en el hemisferio norte.

Se trata de uno de los momentos más importantes del calendario astronómico, ya que indica el paso del verano al otoño en países como Argentina y da comienzo a una nueva etapa con cambios progresivos en la duración de los días y las temperaturas.

Qué es el equinoccio y por qué ocurre

El término equinoccio proviene del latín aequinoctium, que significa “noche igual”. Esto se debe a que, durante este fenómeno, el día y la noche tienen una duración casi idéntica en gran parte del planeta, aunque pueden existir pequeñas diferencias de minutos o segundos.

Este evento ocurre dos veces al año, en marzo y septiembre, cuando el Sol se posiciona exactamente sobre el ecuador terrestre.

Un fenómeno único: el Sol sale por el Este exacto

Durante los equinoccios sucede algo particular: es el único momento del año en que el Sol sale exactamente por el Este y se oculta por el Oeste. En el resto del año, su trayectoria se desplaza levemente hacia el noreste o sureste, según la estación.

La posición de la Tierra y el Sol

En este punto del año, el eje de la Tierra se encuentra perpendicular a los rayos solares, lo que provoca que ambos hemisferios reciban una cantidad similar de luz solar. Además, los polos están prácticamente a la misma distancia del Sol.

El equinoccio ocurre cuando la eclíptica (la trayectoria aparente del Sol) cruza el ecuador celeste, un plano imaginario que divide al planeta en dos partes iguales.

Días cada vez más cortos en Argentina

Tras el equinoccio, comienza una tendencia clara en el hemisferio sur: los días se vuelven progresivamente más cortos camino al solsticio de invierno del 21 de junio.

Algunos registros cercanos al equinoccio muestran esta transición:

  • 17/03: 12h 13m 43s

  • 18/03: 12h 11m 46s

  • 19/03: 12h 09m 49s

  • 20/03: 12h 07m 52s

  • 21/03: 12h 05m 56s

  • 22/03: 12h 03m 59s

  • 23/03: 12h 02m 02s

De hecho, el 23 de marzo es el día en el que se registra la menor diferencia real entre la duración del día y la noche, más allá del instante exacto del equinoccio.

El inicio de una nueva estación

Con la llegada del otoño en Argentina, se esperan temperaturas más templadas, cambios en la vegetación y una transición gradual hacia el invierno.

El equinoccio de marzo no solo tiene relevancia científica, sino también cultural, ya que históricamente ha sido utilizado como referencia para calendarios, cosechas y celebraciones en distintas partes del mundo.

En definitiva, este fenómeno marca un punto de equilibrio en el planeta y el comienzo de una nueva etapa en el ciclo natural de las estaciones.

otoño Argentina Día
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