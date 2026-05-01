Las empleadas domésticas tendrán un incremento de 6,3% en los los salarios repartidos en cuatro meses

Se establecieron aumentos acumulativos en los sueldos mínimos de empleadas domésticas de 1,8% para abril; 1,6% para mayo; 1,5% para junio y 1,4% para julio

Las empleadas domésticas tendrán un incremento de 6,3% en los los salarios

El Ministerio de Capital Humano anunció este jueves un nuevo acuerdo salarial para el empleadas domésticas tras una reunión plenaria de la comisión del sector , en la que participaron representantes de trabajadoras y empleadores.

El Ministerio de Capital Humano informó que la Comisión de Trabajadoras de Casas Particulares acordó nuevos aumentos salariales para las distintas categorías del régimen , luego de una reunión plenaria.

Según el comunicado oficial, se establecieron incrementos acumulativos sobre los salarios mínimos del 1,8% para abril; 1,6% para mayo; 1,5% para junio y 1,4% para julio de 2026.

Además, se dispuso la incorporación progresiva de sumas no remunerativas: 50% correspondiente a marzo se integrará en abril, mientras que el restante se sumará en julio.

El acuerdo también incluye la actualización del adicional por zona desfavorable, que fue fijado en 31% sobre los salarios mínimos de todas las categorías, con vigencia a partir del 1 de abril.

Desde la cartera que conduce el área laboral, remarcaron que los salarios pactados constituyen los mínimos legales y se enmarcan en el concepto de “salario dinámico”, lo que habilita a las partes a negociar mejoras por encima de esos valores.

Por último, se definió convocar a una nueva reunión de la comisión en julio, con el objetivo de continuar evaluando la evolución de los ingresos del sector en un contexto de alta sensibilidad económica.

El acuerdo establece subas acumulativas de 1,8% en abril, 1,6% en mayo, 1,5% en junio y 1,4% en julio. Además, se incorporará a los básicos la suma no remunerativa de marzo y se actualizará el adicional por zona desfavorable. Según el comunicado oficial, las partes definieron incrementos acumulativos sobre los salarios mínimos conformados: 1,8% para abril de 2026, 1,6% para mayo, 1,5% para junio y 1,4% para julio.

Además, se resolvió incorporar a los salarios básicos 50% de la suma no remunerativa correspondiente a marzo de 2026 durante abril, mientras que el 50% restante será incluido en julio.

Empleadas domésticas: cómo será el aumento y qué pasará con la zona desfavorable

El acuerdo también contempla una actualización del adicional por zona desfavorable, que quedará fijado en 31% sobre los salarios mínimos de cada una de las categorías desde el 1 de abril de 2026.

Por último, el Gobierno informó que se acordó una nueva reunión de la Comisión para el mes de julio, con el objetivo de continuar evaluando la situación salarial del sector. En el comunicado, la cartera conducida por Sandra Pettovello ratificó su compromiso con la negociación colectiva como herramienta para actualizar las condiciones laborales.

El último aumento para trabajadores de casas particulares

La actualización salarial más reciente para el personal doméstico fue determinada el pasado 11 de marzo, cuando la CNTCP dispuso un incremento de 1,5% aplicable a los sueldos de ese mismo mes.

El personal del sector percibió una asignación no remunerativa adicional junto con sus haberes de febrero y marzo de 2026. El monto de este beneficio fue segmentado según la carga horaria semanal: aquellos que cumplan 16 horas o más recibieron $20.000, mientras que para jornadas de entre 12 y 16 horas el valor fue de $11.500, y de $8.000 para quienes presten servicios menos de 12 horas.