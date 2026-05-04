Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión ya tiene día y hora: jugará el sábado ante Independiente Rivadavia en Mendoza

Unión enfrentará a Independiente Rivadavia, el mejor de la Zona B, por los octavos del Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol.

4 de mayo 2026 · 23:42hs
Unión ya tiene día y hora: jugará el sábado ante Independiente Rivadavia en Mendoza

Prensa Unión

Ahora sí, es oficial: Unión ya conoce cuándo y dónde afrontará su desafío en los octavos de final del Torneo Apertura 2026. Según confirmó la Liga Profesional, el equipo rojiblanco visitará a Independiente Rivadavia el sábado 9 de mayo a las 21.30, en un duelo eliminatorio que se jugará en territorio mendocino.

Un cruce exigente en condición de visitante para Unión

El partido se disputará en el estadio del conjunto mendocino, que terminó como líder de la Zona B y por eso contará con la ventaja de la localía. Para Unión, que accedió como octavo de la Zona A, será una prueba de alto nivel en busca de seguir en carrera.

LEER MÁS: Unión empieza a ordenar sus cuentas y destraba un conflicto judicial

El equipo conducido por Leonardo Madelón llega a este compromiso tras una clasificación sufrida, en la que dependió de otros resultados en la última fecha.

Cómo se define la serie

El reglamento establece que los octavos de final se disputan a partido único. En caso de empate en los 90 minutos, habrá tiempo suplementario de 30 minutos, dividido en dos tiempos de 15. Si persiste la igualdad, la clasificación se definirá mediante una serie de penales.

Un cuadro ya armado

La programación completa de los octavos contempla partidos entre sábado y domingo, con varios cruces de alto voltaje. Entre ellos se destacan los encuentros de Boca Juniors ante Huracán, River Plate frente a San Lorenzo y Estudiantes de La Plata contra Racing Club.

Con día y horario definidos, Unión deja atrás la incertidumbre y se enfoca de lleno en el partido más importante del semestre. En Mendoza lo espera un desafío grande, con la ilusión intacta de seguir avanzando en el torneo.

Todos los partidos de octavos de final

Sábado 9 de mayo

16.30 Talleres (4° A) – Belgrano (5° B)

19.00 Boca (2° A) – Huracán (7° B)

21.30 Argentinos (3° B) – Lanús (6° A)

21.30 Ind. Rivadavia Mza. (1° B) – Unión (8° A)

LEER MÁS: Números fríos: Unión hizo todo ante Talleres, menos el gol y quedó prendiendo velas

Domingo 10 de mayo

15.00 Rosario Central (4° B) – Independiente (5° A)

17.00 Estudiantes (1° A) – Racing (8° B)

19.00 River (2° B) – San Lorenzo (7° A)

21.30 Vélez (3° A) – Gimnasia (6° B)

Unión Independiente Rivadavia Apertura
Noticias relacionadas
union entrena en suspenso con la mira en independiente rivadavia

Unión entrena en suspenso con la mira en Independiente Rivadavia

union, pendiente de todos: asi quedarian hoy los cruces de playoffs del apertura

Unión, pendiente de todos: así quedarían hoy los cruces de playoffs del Apertura

union, con la calculadora en mano: que necesita para sellar la clasificacion

Unión, con la calculadora en mano: qué necesita para sellar la clasificación

con union presente, la afa hara una reunion para definir el cronograma de los playoffs del apertura

Con Unión presente, la AFA hará una reunión para definir el cronograma de los playoffs del Apertura

Lo último

Colón celebró sus 121 años con una multitud que alimenta el sueño del ascenso

Colón celebró sus 121 años con una multitud que alimenta el sueño del ascenso

Instituto le ganó a Estudiantes (RC), pero se quedó afuera de los playoffs

Instituto le ganó a Estudiantes (RC), pero se quedó afuera de los playoffs

Es oficial: Unión ya tiene día y hora para el cruce ante Independiente Rivadavia en Mendoza

Es oficial: Unión ya tiene día y hora para el cruce ante Independiente Rivadavia en Mendoza

Último Momento
Colón celebró sus 121 años con una multitud que alimenta el sueño del ascenso

Colón celebró sus 121 años con una multitud que alimenta el sueño del ascenso

Instituto le ganó a Estudiantes (RC), pero se quedó afuera de los playoffs

Instituto le ganó a Estudiantes (RC), pero se quedó afuera de los playoffs

Es oficial: Unión ya tiene día y hora para el cruce ante Independiente Rivadavia en Mendoza

Es oficial: Unión ya tiene día y hora para el cruce ante Independiente Rivadavia en Mendoza

Unión entró a los playoffs y se cruzará ante un peligroso Independiente Rivadavia

Unión entró a los playoffs y se cruzará ante un peligroso Independiente Rivadavia

Unión tendrá la compleja misión de definir siempre de visitante en los playoffs

Unión tendrá la compleja misión de definir siempre de visitante en los playoffs

Ovación
Es oficial: Unión ya tiene día y hora para el cruce ante Independiente Rivadavia en Mendoza

Es oficial: Unión ya tiene día y hora para el cruce ante Independiente Rivadavia en Mendoza

Instituto le ganó a Estudiantes (RC), pero se quedó afuera de los playoffs

Instituto le ganó a Estudiantes (RC), pero se quedó afuera de los playoffs

Gimnasia (M) venció a Defensa y Unión tiene casi listo su lugar en los playoffs

Gimnasia (M) venció a Defensa y Unión tiene casi listo su lugar en los playoffs

Números fríos: Unión hizo todo ante Talleres, menos el gol y quedó prendiendo velas

Números fríos: Unión hizo todo ante Talleres, menos el gol y quedó prendiendo velas

Unión empieza a ordenar sus cuentas y destraba un conflicto judicial

Unión empieza a ordenar sus cuentas y destraba un conflicto judicial

Policiales
Investigan un ataque con sustancia tóxica a un estudiante de cine en barrio Sur de Santa Fe

Investigan un ataque con sustancia tóxica a un estudiante de cine en barrio Sur de Santa Fe

Murió un sargento del Ejército durante una práctica de buceo en el Batallón de Ingenieros Anfibios 121 en Santo Tomé

Murió un sargento del Ejército durante una práctica de buceo en el Batallón de Ingenieros Anfibios 121 en Santo Tomé

Buscan al hombre que dejó un proyectil y amenazó al presidente del Mercado de Abasto, Leandro Monjo

Buscan al hombre que dejó un proyectil y amenazó al presidente del Mercado de Abasto, Leandro Monjo

Escenario
Las Pastillas del Abuelo regresa a Santa Fe

Las Pastillas del Abuelo regresa a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

Estrenaron el videoclip Carta abierta al río Salado con Gabriela Roldán y Yuyo Gonzalo

Estrenaron el videoclip "Carta abierta al río Salado" con Gabriela Roldán y Yuyo Gonzalo

Tan Biónica hizo vibrar Santa Fe antes 25.000 personas en una noche histórica

Tan Biónica hizo vibrar Santa Fe antes 25.000 personas en una noche histórica