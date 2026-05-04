Unión ya tiene día y hora: jugará el sábado ante Independiente Rivadavia en Mendoza

Unión enfrentará a Independiente Rivadavia, el mejor de la Zona B, por los octavos del Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol.

Ahora sí, es oficial: Unión ya conoce cuándo y dónde afrontará su desafío en los octavos de final del Torneo Apertura 2026. Según confirmó la Liga Profesional, el equipo rojiblanco visitará a Independiente Rivadavia el sábado 9 de mayo a las 21.30, en un duelo eliminatorio que se jugará en territorio mendocino.

El partido se disputará en el estadio del conjunto mendocino, que terminó como líder de la Zona B y por eso contará con la ventaja de la localía. Para Unión, que accedió como octavo de la Zona A, será una prueba de alto nivel en busca de seguir en carrera.

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El equipo conducido por Leonardo Madelón llega a este compromiso tras una clasificación sufrida, en la que dependió de otros resultados en la última fecha.

Cómo se define la serie

El reglamento establece que los octavos de final se disputan a partido único. En caso de empate en los 90 minutos, habrá tiempo suplementario de 30 minutos, dividido en dos tiempos de 15. Si persiste la igualdad, la clasificación se definirá mediante una serie de penales.

Un cuadro ya armado

La programación completa de los octavos contempla partidos entre sábado y domingo, con varios cruces de alto voltaje. Entre ellos se destacan los encuentros de Boca Juniors ante Huracán, River Plate frente a San Lorenzo y Estudiantes de La Plata contra Racing Club.

Con día y horario definidos, Unión deja atrás la incertidumbre y se enfoca de lleno en el partido más importante del semestre. En Mendoza lo espera un desafío grande, con la ilusión intacta de seguir avanzando en el torneo.

Todos los partidos de octavos de final

Sábado 9 de mayo

16.30 Talleres (4° A) – Belgrano (5° B)

19.00 Boca (2° A) – Huracán (7° B)

21.30 Argentinos (3° B) – Lanús (6° A)

21.30 Ind. Rivadavia Mza. (1° B) – Unión (8° A)

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Domingo 10 de mayo

15.00 Rosario Central (4° B) – Independiente (5° A)

17.00 Estudiantes (1° A) – Racing (8° B)

19.00 River (2° B) – San Lorenzo (7° A)

21.30 Vélez (3° A) – Gimnasia (6° B)