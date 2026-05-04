Unión entró a los playoffs y se cruzará ante un peligroso Independiente Rivadavia

Unión clasificó a los playoffs tras una definición agónica y se cruzará con Independiente Rivadavia, líder sólido de la otra zona. Define de visitante

El suspenso tuvo final feliz para Unión . Cuando parecía que el empate ante Talleres lo dejaba a mitad de camino, el destino terminó dándole una mano: Defensa y Justicia no pudo con Gimnasia y Esgrima de Mendoza y selló la clasificación rojiblanca a los playoffs .

De la incertidumbre al alivio en Unión

El equipo de Leonardo Madelón había llegado a la última fecha dependiendo de sí mismo, pero no logró ganar y quedó a la espera. “Tengo fe”, había deslizado el DT, consciente de que ya no tenía el control absoluto. Tocó sufrir, mirar de reojo y esperar. Y esta vez, la moneda cayó del lado correcto.

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El pase a octavos tiene sabor a desahogo, pero también presenta un desafío de máxima exigencia. Enfrente estará Independiente Rivadavia, el mejor equipo de la zona B, que llega en gran forma y con una identidad bien marcada: orden, intensidad y contundencia.

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La Lepra mendocina no solo dominó su grupo con autoridad, sino que además compite en la Copa Libertadores (recibirá el miércoles a Fluminense), lo que podría implicar cierto desgaste. Un detalle que en Unión observan con atención, aunque sin confiarse.

Independiente Rivadavia Independiente Rivadavia llegará al cruce ante Unión tras jugar por la Libertadores.

Todo o nada en Mendoza

El cruce será el próximo sábado en el Bautista Gargantini y con una condición innegociable para el Tate: ganar. Todos los partidos tendrán alargue de 30' y, de ser necesario, penales. Por eso, más allá del alivio por haber entrado, el margen de error es nulo. Independiente Rivadavia hará pesar la localía y no se guardará nada. Unión, en cambio, tendrá que dar un salto de calidad si quiere seguir en carrera. Porque esta vez no alcanza con esperar un guiño externo.