Entre los elementos que carecían de los avales necesarios, la Anmat identificó productos para limpiar vidrios, piscinas y desinfectantes

La Anmat prohibió la venta y el uso de una serie de productos de limpieza e insumos médicos

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) ordenó la prohibición del uso, comercialización y distribución de varios productos de limpieza . También aplicaron una medida similar sobre una serie de insumos médicos, luego de que se identificaran irregularidades en controles de fiscalización y monitoreo.

Según consta en el Boletín Oficial, en la Disposición N.º 2406/2026 , firmada por el titular del organismo, Luis Eduardo Fontana, también incluyeron la instrucción de sumarios sanitarios a las firmas involucradas y la comunicación de las medidas a diferentes autoridades sanitarias y de defensa del consumidor.

Una de las sanciones tuvo como damnificada a la empresa Química El Regreso S. R. L., ubicada en la localidad bonaerense de Lomas del Mirador, después de que se detectaran productos domisanitarios sin registro durante una inspección realizada en el inmueble.

Según la Disposición 2406/2026, entre los artículos cuestionados figuraron: “Solución de hipoclorito de sodio 85 gr cl/l. Desinfectante de superficies y agua de piscinas. LOMIR”, “Líquido multiuso limpiavidrios. LOMIR” y “Desinfectante para superficies. Alcohol 70°. LOMIR. Listo para usar”.

SOLUCIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO 85 GR CL/L. DESINFECTANTE DE SUPERFICIES Y AGUA DE PISCINAS. LOMIR. RNPUD: RNE N° 020046175. ELABORADO POR: QUIMICA EL REGRESO S.R.L.

LIQUIDO MULTIUSO LIMPIAVIDRIOS. LOMIR” y “DESINFECTANTE PARA SUPERFICIES. ALCOHOL 70°. LOMIR. LISTO PARA USAR. Elaborado por: QUIMICA EL REGRESO SRL. RNE N°: 020046175 – RNPUD N°: 0250010.

limpieza Anmat

La medida fue tomada luego de una inspección en la sede de la firma Química El Regreso S. R. L., la cual se encuentra registrada como Elaborador, Fraccionador, Importador y Exportador.

Durante el recorrido se corroboró que los productos SOLUCIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO 85 GR CL/L. DESINFECTANTE DE SUPERFICIES Y AGUA DE PISCINAS y LIQUIDO MULTIUSO LIMPIAVIDRIOS no se encuentran registrados ante Anmat y en el caso del producto DESINFECTANTE PARA SUPERFICIES no hay datos de registro ni de establecimiento responsable.

Por otro lado, se hallaron también unidades del producto “JABON LIQUIDO Higienizante. PLUS. Elaborado por: QUIMICA EL REGRESO SRL. RNE N.°: 020046175” que corresponde a un cosmético y que había sido prohibido por Disposición Anmat N.° 232/26.

Por último, con respecto al producto “DESINFECTANTE PARA SUPERFICIES. ALCOHOL 70°”, los responsables de la firma declararon que compraban bidones de alcohol 70° al proveedor Industrias Químicas Carbinol S. A., carentes de rotulado de identificación como materia prima, y que luego los etiquetaban con el rótulo del producto terminado aprobado por el Servicio de Domisanitarios, incumpliendo la disposición de aprobación del registro del producto.

En línea con esto, la autoridad sanitaria concluyó que los productos no contaban con las garantías necesarias de eficacia, seguridad o formulación permitida, motivo por el cual dispuso la prohibición de su uso, comercialización, publicidad y distribución en todo el territorio nacional hasta tanto regularicen su situación. También se instruyó un sumario sanitario a la firma y a su director técnico, Guillermo Eduardo Julio Mendola, por presuntos incumplimientos a la normativa vigente.

Anmat prohibió también insumos médicos

Mediante la Disposición 2417/2026, abordaron la situación de un equipo médico extraviado. Según detalló la Anmat, la firma SIPROTEC S. A. informó la pérdida de una unidad del “Generador y cable conector de Litotricia Intravascular (IVL)”, marca Shockwave Medical, que estaba en consignación en el Hospital Fernández, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

insumo médico Anmat

Tras múltiples intentos de localización fallidos, la empresa notificó a la autoridad sobre el extravío. Dado que el equipo quedó fuera del control del titular de registro y se desconoce su estado de funcionamiento. Por este motivo, el organismo resolvió prohibir su uso, comercialización y distribución en todo el país para preservar la seguridad de los potenciales usuarios.

La tercera medida fue plasmada en la Disposición 2419/2026, la cual se adoptó luego de una fiscalización en la sede de la distribuidora e importadora Soloimportacion S. R. L. ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En esa oportunidad, los inspectores detectaron en depósito productos médicos de origen estadounidense de la marca Gamamed Vascular Systems Inc. sin registro sanitario en la Anmat y sin datos de responsable importador.

Entre los dispositivos observados figuran “Colorado Radial Introducer Kit”, “Creek Angiographic Catether” y “Sailor - Guide Wire J Tip”, todos con etiquetas sin la debida información exigida por la normativa argentina.

insumo médico Anmat1

Tras verificarse la ausencia de registro en la base oficial, la autoridad dispuso la prohibición de uso, comercialización y distribución de estos productos hasta que obtengan la autorización correspondiente. Además, instruyeron un sumario sanitario a la empresa y a su director técnico por presunta infracción a la Ley 16.463 y a la Disposición 6052/2013 sobre Buenas Prácticas de Distribución.

Finalmente, la Anmat comunicó las prohibiciones a las autoridades sanitarias provinciales, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y a la Dirección Nacional de Gestión y Control Normativo de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial. También se incluyó la notificación a la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud y a la Coordinación de Sumarios para la continuidad de los procedimientos administrativos.

Entre los datos relevantes, los sumarios sanitarios implicaron la apertura formal de investigaciones administrativas contra las empresas y sus responsables técnicos, quienes podrían enfrentar sanciones si se confirman los incumplimientos. Las medidas buscan proteger a la población frente a productos sin registro, de origen desconocido o con posible riesgo sanitario.