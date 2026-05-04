Unión tendrá la compleja misión de definir siempre de visitante en los playoffs

Unión se metió en los playoffs del Apertura y deberá afrontar cada cruce como visitante. El desafío empieza en Mendoza ante Independiente Rivadavia.

El cierre de la fase regular dejó a Unión dentro de los playoffs , pero con un condicionante de peso: e l camino será íntegramente fuera de casa. La clasificación se concretó tras la igualdad ante Talleres y el posterior derrota de Defensa ante Gimnasia de Mendoza, y por la diferencia de goles con Instituto que venció a Estudiantes de Río Cuarto 2-0.

Arranque en terreno hostil para Unión

El primer escollo será nada menos que Independiente Rivadavia, líder sólido de la otra zona. El duelo se jugará el próximo sábado en el Estadio Bautista Gargantini, un escenario siempre complejo y con fuerte presión local.

Unión festejo gol.jpg Unión definirá siempre de visitante en los playoffs.

Más allá de este cruce, hay un dato que condiciona todo el recorrido: Unión deberá definir todas las llaves como visitante, incluso en una hipotética final, que será en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Un factor que, en este tipo de instancias, suele inclinar la balanza.

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El equipo ya demostró que puede responder fuera de Santa Fe en varios pasajes del torneo. Sin embargo, los playoffs representan otro nivel de exigencia. No es lo mismo competir que hacerlo con eliminación directa y en un contexto adverso. El empuje del 15 de Abril quedará lejos y eso obliga a redoblar esfuerzos.

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El panorama está claro: Unión no tendrá margen para especular. Deberá dar un plus futbolístico y mental si quiere avanzar. Ganar lejos de casa será la única manera de sostener el sueño. Clasificó con lo justo. Ahora, el desafío será demostrar que también puede hacerse fuerte en territorio ajeno.