Feriado de agosto: ¿qué pasa el próximo fin de semana?

El calendario nacional determina para agosto un descanso pero no será igual para todos. Los detalles, en esta nota

11 de agosto 2025 · 15:06hs
Terminal de Ómnibus Manuel Belgrano.

En el feriado del 17 de agosto conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. 

Son muchos los que marcan los feriados en el calendario para ver qué oportunidad tienen de hacerse alguna escapada turística. Y cada mes suele proponer alguno. Con la llegada de agosto, la pregunta que se repite es cuándo será el próximo feriado y si este traerá algún fin de semana largo.

Afortunadamente, se puede decir que en agosto habrá un período de tres días consecutivos de descanso aunque no responde estrictamente a la categoría de “feriado" en tanto no será de la misma forma para todos. Se trata de un puente con fines turísticos gracias a una jornada no laborable.

Cuándo es feriado en agosto

El próximo feriado que espera en el calendario es el del 17 de agosto, día en que se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Este año, el 17 de agosto cae domingo, es decir que, en principio, no quita un día hábil de la semana.

Según definió el gobierno nacional, "el viernes 15 de agosto fue decretado día no laborable con fines turísticos, y el domingo 17 de agosto será feriado". Así figura en la web del Ministerio del Interior. En otras palabras, el viernes que "se suma" al fin de semana solo podrá ser disfrutado por algunas áreas, como suele ocurrir con estas jornadas particulares, pero no será un feriado propiamente dicho. El feriado quedará el domingo, algo que tendrá poco impacto ya que es un día en el que habitualmente la actividad disminuye.

En muchos casos, quedará en manos de los empleadores la decisión de convocar a trabajar ese viernes 15 como un día común y corriente o dejar la jornada libre. Esta medida tiene que ver con la política del gobierno de Javier Milei con respecto a los feriados puentes tradicionales, a los cuales ha decidido reemplazar por "días no laborables".

Los feriados que restan en Argentina en 2025

Feriados inamovibles

- Diciembre: 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción de María), 25 de diciembre (Navidad).

Feriados trasladables

- Agosto: 17 de agosto (Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín).

- Octubre: 12 de octubre (Día del Respeto a la Diversidad Cultural).

- Noviembre: 24 de noviembre (Día de la Soberanía Nacional), trasladado del 20 de noviembre.

Días no laborables con fines turísticos

- Agosto: 15 de agosto.

- Noviembre: 21 de noviembre

La decisión de otorgar o no los días no laborables queda a discreción de cada empleador. En caso de trabajar durante estas jornadas, no se abona un pago adicional como en los feriados nacionales.

Fines de semana largos

- 15 al 17 de agosto: Día no laborable y Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

- 21 al 24 de noviembre: Día no laborable y Día de la Soberanía Nacional.

- 6 al 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

