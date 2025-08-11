Uno Santa Fe | Ovación | Roger Federer

Roger Federer sale un momento del retiro para volver a las canchas

Roger Federer volverá a pisar una cancha de tenis para el delirio de los fanáticos participando de un partido exhibición en el Masters de Shanghai

11 de agosto 2025 · 17:24hs
Roger Federer sale un momento del retiro para volver a las canchas

Roger Federer volverá a pisar una cancha de tenis para el delirio de los fanáticos. Con 44 años recién cumplidos, Su Majestad volverá a ponerse el traje de jugador luego de retirarse como tenista profesional en la Laver Cup del año 2022.

En el 2024, Roger Federer volvió a tomar una raqueta durante un partido de exhibición que se disputó en el Masters 1000 de Shanghai. Su regreso al tenis este año se dará en condiciones similares ya que volverá a formar parte de este certamen, en las mismas condiciones, como la máxima figura de un partido destinado a los fanáticos.

El regreso de Roger Federer a las canchas: cuándo y dónde verlo

El 20 veces ganador de Grand Slams y ex número 1 del mundo participará de un nuevo partido exhibición en el Masters de Shanghai que se disputará en el mes de octubre. El suizo disputará el encuentro en la modalidad de dobles junto a los actores Donnie Yen y Wu Lei, de 62 y 25 años respectivamente, además de la ex tenista china, Jie Zheng.

El Masters de Shanghai se disputará entre el 1 y 12 de octubre y la reaparición de Roger Federer se dará en el transcurso de los últimos días. "Roger & Friends celebrity doubles match", como ha dado en nombrarse el encuentro de exhibición se llevará a cabo el 10 de octubre de 2025 en la cancha central del Qizhong Forest Sports City Arena.

