Todo mal: Agropecuario cortó ante Colón una racha de ¡20 partidos! sin ganar de visitante

Para muchos, Colón está para el cachetazo en esta Primera Nacional y perdió sobre la hora con Agropecuario, que cortó una prolongada racha de visitante

La tarde de domingo en el Brigadier López fue testigo de dos historias que se cruzaron en direcciones opuestas. Una, la de Agropecuario , que dejó atrás una interminable racha sin victorias fuera de casa. La otra, la de un Colón que se hunde cada vez más en una crisis deportiva que ya no sorprende.

Con gol de Alejandro Gagliardi, el equipo de Carlos Casares se impuso por 1 a 0, sumando así su primer triunfo como visitante en más de un año. No lo hacía desde el 7 de julio de 2024, cuando venció 3-0 a Alvarado en Mar del Plata. Aquella vez, también con Gagliardi como figura (dos goles) y otro tanto de Alejandro Melo.

Colón, partenaire de Agropecuario

En el medio, una racha negra de 20 partidos: 12 sin ganar en este torneo (cinco empates y siete derrotas), más los últimos encuentros del año pasado. Una mochila pesada, que el Sojero logró sacarse aprovechando el desconcierto total de un Colón que ni siquiera ofrece resistencia.

La victoria no sólo representa un alivio para Agropecuario, sino que también lo reconecta con sus aspiraciones de meterse en la pelea. Hasta ahora, sus buenos tramos como local no alcanzaban para compensar la anemia fuera de Carlos Casares. Pero este golpe como visitante puede ser un punto de inflexión.

Del otro lado, el papelón de Colón ya no admite eufemismos. El equipo atraviesa una de las peores crisis deportivas de su historia reciente. Fue superado por un rival que llegaba con una racha lapidaria y que encontró en Santa Fe el escenario ideal para rehabilitarse.

Lejos de intimidar, el Sabalero parece invitar a sus rivales a levantar cabeza. Agropecuario no tuvo que hacer demasiado: se ordenó, fue eficaz y esperó. Y Colón, como en tantos otros partidos del torneo, estuvo para darle de comer: errores defensivos, escasa creatividad y una desconexión generalizada que parece no tener solución.