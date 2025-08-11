Prisión preventiva y pericia psicológica para el policía acusado de intentar matar a su expareja en Santa Fe

César Muga fue detenido tras disparar con su arma reglamentaria contra su pareja en barrio Nueva Esperanza. Además, atacó a policías que intentaron aprehenderlo. El juez dispuso su prisión preventiva y ordenó la intervención de la Junta de Salud Mental.

La Justicia de Santa Fe dispuso la prisión preventiva para un policía de 53 años e iniciales COM, investigado por la tentativa de femicidio contra su pareja, cometida con su arma reglamentaria en un domicilio del barrio Nueva Esperanza. La medida fue ordenada por el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Sebastián Szeifert, durante una audiencia realizada este mediodía en los tribunales de la capital provincial.

El fiscal a cargo, Roberto Olcese, solicitó la prisión preventiva debido a la gravedad del hecho y los riesgos procesales, como el peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación. En sus palabras, el magistrado consideró acreditada la materialidad del delito y su calificación penal.

Se quiso matar César Muga, el policía autor de la tentativa de femicidio contra su mujer y de disparar sobre los policías que lo fueron a aprehender

El ataque ocurrió el pasado viernes 1 de este mes, alrededor de las 7 de la mañana, cuando el imputado intentó matar a su pareja en la vivienda donde convivían junto a otros familiares. El fiscal remarcó que esta agresión se enmarca en un contexto de violencia de género que el acusado ejercía desde tiempo atrás contra la víctima.

Durante el ataque, el policía disparó tres veces con su pistola calibre 9 milímetros, provocando heridas graves en la mujer. Sin embargo, no pudo consumar el femicidio porque las hijas de la pareja intervinieron para proteger a su madre.

cesar muga policia trincherado Nueva Esperanza César Muga, el policía que se atrincheró en su vivienda de barrio Nueva Esperanza tras herir a su mujer gentileza

Momentos después, al llegar al lugar efectivos del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) alertados sobre el hecho, el imputado también disparó contra los policías con su arma reglamentaria. Según explicó el fiscal, los uniformados repelieron los disparos con escudos balísticos y lograron reducirlo, secuestrando el arma utilizada.

Nuevo caso de un policía atrincherado en su vivienda en Santa Fe: es el tercer episodio en poco más de dos meses

Actualmente, el acusado permanece internado en el hospital José María Cullen recibiendo atención médica debido a su cuadro psicológico. En este marco, y tras un pedido de la defensa, el juez ordenó la intervención de la Junta de Salud Mental para evaluar su estado.

El imputado está siendo investigado por tentativa de femicidio agravado por la relación de pareja con la víctima, así como por atentado y resistencia a la autoridad con uso de arma de fuego, delitos que se agravan por su condición de funcionario público.

La causa continúa en etapa de investigación mientras el acusado permanece bajo custodia judicial y recibe tratamiento médico.