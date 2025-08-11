Uno Santa Fe | Ovación | Conmebol

La Conmebol le bajó el pulgar a Brasil y Uruguay y la final de la Libertadores será en Lima

La Conmebol anunció oficialmente que la final única de la Copa Libertadores 2025 se disputará en el Estadio Monumental de Lima. ¿Por qué?

11 de agosto 2025 · 17:49hs
La Conmebol le bajó el pulgar a Brasil y Uruguay y la final de la Libertadores será en Lima

La Conmebol anunció oficialmente que la final única de la Copa Libertadores 2025 se disputará en el Estadio Monumental de Lima. El encuentro decisivo se jugará el sábado 29 de noviembre y volverá a colocar a la capital peruana en el centro de la escena futbolística continental.

La confirmación, realizada por el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, a través de sus redes sociales, pone fin a las especulaciones sobre la sede y significa un nuevo reconocimiento al Monumental, que ya había albergado la final de 2019 entre Flamengo y River, recordada por el doblete de Gabriel Barbosa que le dio el título a los brasileños.

El proceso de elección tuvo a Lima compitiendo con Montevideo y Brasilia. Según versiones periodísticas, la decisión estuvo influida por la intención de la entidad de evitar la organización en Brasil y Uruguay, tras las recientes polémicas y denuncias por discriminación y racismo en esos países. Finalmente, la candidatura peruana prevaleció, apoyada en la experiencia previa y en su capacidad logística.

Hay sede para la final de la Libertadores 2025

El impacto del anuncio es significativo para el fútbol peruano y para la economía local. La llegada de miles de hinchas de los equipos finalistas promete un fuerte impulso al turismo, la hotelería, la gastronomía y el comercio en general.

Además, el evento representa una oportunidad para que Perú vuelva a mostrarse como anfitrión de espectáculos deportivos de gran magnitud, reafirmando su posición en el mapa del fútbol sudamericano.

Desde 2019, la Copa Libertadores adoptó el formato de final única en sede neutral, una modalidad que nació luego de la recordada final de 2018 entre River y Boca disputada en el estadio Santiago Bernabéu.

En este 2025, Lima tendrá nuevamente la responsabilidad y el privilegio de ser el escenario donde se defina quién levanta la copa más importante del continente.

Conmebol Libertadores Lima
Noticias relacionadas
roger federer sale un momento del retiro para volver a las canchas

Roger Federer sale un momento del retiro para volver a las canchas

todo por los colores: fue a ver a barracas central y quedo detenido por un asesinato

Todo por los colores: fue a ver a Barracas Central y quedó detenido por un asesinato

el fallo de afa que posibilitaria que moretti vuelva a tomar las riendas en san lorenzo

El fallo de AFA que posibilitaría que Moretti vuelva a tomar las riendas en San Lorenzo

el premio que ya atesoro comesana por llegar a la 3ª ronda del masters 1000 de cincinnati

El premio que ya atesoró Comesaña por llegar a la 3ª ronda del Masters 1000 de Cincinnati

Lo último

¿Por qué Real Madrid aún no presentó a Franco Mastantuono?

¿Por qué Real Madrid aún no presentó a Franco Mastantuono?

Rune avanzó a los octavos de final con polémica en el Masters 1000 de Cincinnati

Rune avanzó a los octavos de final con polémica en el Masters 1000 de Cincinnati

Amsafé calificó de insuficiente el ofrecimiento salarial: Ese 7% va a quedar muy lejos de la pauta inflacionaria

Amsafé calificó de "insuficiente" el ofrecimiento salarial: "Ese 7% va a quedar muy lejos de la pauta inflacionaria"

Último Momento
¿Por qué Real Madrid aún no presentó a Franco Mastantuono?

¿Por qué Real Madrid aún no presentó a Franco Mastantuono?

Rune avanzó a los octavos de final con polémica en el Masters 1000 de Cincinnati

Rune avanzó a los octavos de final con polémica en el Masters 1000 de Cincinnati

Amsafé calificó de insuficiente el ofrecimiento salarial: Ese 7% va a quedar muy lejos de la pauta inflacionaria

Amsafé calificó de "insuficiente" el ofrecimiento salarial: "Ese 7% va a quedar muy lejos de la pauta inflacionaria"

Unión ya fijó su postura y Boca espera una nueva oferta de Olympiacos por Zenón

Unión ya fijó su postura y Boca espera una nueva oferta de Olympiacos por Zenón

La Conmebol le bajó el pulgar a Brasil y Uruguay y la final de la Libertadores será en Lima

La Conmebol le bajó el pulgar a Brasil y Uruguay y la final de la Libertadores será en Lima

Ovación
Se confirmó el día, la hora y sede del cruce Unión-River por Copa Argentina

Se confirmó el día, la hora y sede del cruce Unión-River por Copa Argentina

El partido San Telmo-Colón de la 27ª fecha tiene nuevo horario y televisación

El partido San Telmo-Colón de la 27ª fecha tiene nuevo horario y televisación

Unión ya fijó su postura y Boca espera una nueva oferta de Olympiacos por Zenón

Unión ya fijó su postura y Boca espera una nueva oferta de Olympiacos por Zenón

El drama de Colón: matemáticas que dan vida, juego que decepciona

El drama de Colón: matemáticas que dan vida, juego que decepciona

Colón y el claro ejemplo de que cambiar de entrenadores no es la solución

Colón y el claro ejemplo de que cambiar de entrenadores no es la solución

Policiales
B° René Favaloro: balazos, persecución policial con cuatro aprehendidos y el secuestro de un revólver cargado

B° René Favaloro: balazos, persecución policial con cuatro aprehendidos y el secuestro de un revólver cargado

Ataque a balazos en Santo Tomé: un joven fue herido y detuvieron a tres sospechosos en el rulo de Cilsa

Ataque a balazos en Santo Tomé: un joven fue herido y detuvieron a tres sospechosos en el rulo de Cilsa

Cayó Pan Casero, el delincuente que sembraba temor entre comerciantes del norte santafesino

Cayó "Pan Casero", el delincuente que sembraba temor entre comerciantes del norte santafesino

Escenario
Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan Celebrando Cha Cha Cha en HUB

Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan "Celebrando Cha Cha Cha" en HUB

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando Un día para Valentina y todos sus éxitos

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando "Un día para Valentina" y todos sus éxitos

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"

Pedro Capó, en exclusiva con UNO: Argentina siempre me ha abrazado

Pedro Capó, en exclusiva con UNO: "Argentina siempre me ha abrazado"