Todo por los colores: fue a ver a Barracas Central y quedó detenido por un asesinato

Un hombre fue detenido en el ingreso a la cancha de Barracas Central , minutos antes del partido ante Aldosivi , luego de que se detectara que pesaba en su contra un pedido de captura por un homicidio ocurrido hace dos años.

La División Homicidios de la Policía de la Ciudad lo buscaba desde que el Juzgado interventor tuvo la confirmación de que el acusado estaba detrás del crimen de un hombre al que intentó asaltar en agosto de 2023 y, al no lograrlo, le clavó un hierro en uno de sus ojos.

Detenido al ver un partido de Barracas Central

Como ocurre con los prófugos de la Justicia, los nombres se incorporan a la lista de Tribuna Segura, medida que permitió su detención en las últimas horas. Asimismo, los investigadores tenían la información de que el acusado podría regresar a la cancha para ver a su equipo.

El 27 de agosto de 2023 Edgar Limber Justo Quispe se hallaba acompañado por un hombre y una mujer en el cruce de las calles Osvaldo Cruz y Zavaleta, en el Barrio 21-24, cuando el ahora detenido se le acercó con amenaza de robo.

Aun así, en medio del hecho delictivo hubo una discusión y un golpe del imputado a Quispe, quien habría tomado una chapa para defenderse. Fue en aquel momento cuando el acusado se alejó y volvió con una varilla de hierro, que terminó clavada en un ojo de Quispe. La víctima fue internada en grave estado en el hospital Penna, pero no pudo reponerse y murió el 23 de diciembre de ese año.

Los detectives abocados al caso, junto a personal de la División Contravenciones y Faltas en Eventos Masivos, que suelen intervenir en los operativos de seguridad en las canchas, “tomaron posiciones y lo detuvieron cuando se dirigía al ingreso del estadio de Luna al 1200, poniéndolo a disposición del magistrado”.