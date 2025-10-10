Uno Santa Fe | Información General | feriado

Feriado por el Día de la Raza este viernes 10 de octubre: quiénes cobran doble

Los argentinos gozan este viernes 10 de octubre de un feriado nacional. Qué establece el Contrato de Trabajo

10 de octubre 2025 · 08:38hs
Hoy es feriado porque un día como hoy de 1492 Cristóbal Colón arribó a América

Hoy es feriado porque un día como hoy de 1492 Cristóbal Colón arribó a América

Este viernes 10 de octubre es feriado nacional en la Argentina porque se ha trasladado el Día de la Raza, cuya fecha original es el domingo 12 de octubre. Más allá de ser feriado nacional, son varios los que tienen que trabajar de todos modos.

turismo fin de semana largo.jpg
fin de semana largo del mes de junio

fin de semana largo del mes de junio

Por qué es feriado este viernes 10 de octubre

Este año, el ahora renombrado “Día de la Raza” cae domingo, y pese a que inicialmente había sido nombrado como “no trasladable”, finalmente fue trasladado al viernes 10 de octubre para formar un fin de semana largo.

Como cada 12 de octubre, hoy se conmemora porque en esta misma fecha de 1492 Cristóbal Colón descubrió el continente americano. Con esta festividad se recuerda, al mismo tiempo, la importancia cultural de los pueblos indígenas que existieron antes de la conquista.

Diversidad Cultural Día de la Raza conmemora Cristóbal Colón.jpg

Quiénes cobran doble el “Día de la Raza”

Si un empleado trabaja durante un feriado nacional como el 10 de octubre, debe recibir un pago doble por las horas trabajadas ese día de acuerdo con la legislación argentina, mediante la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo.

La paga doble se aplica únicamente a los feriados nacionales, como este 10 de octubre y no a los días no laborables, que son opcionales para los empleadores y no conllevan obligación de pagar extra si se trabaja.

Entre estos días no laborables se encuentran fechas como el Jueves Santo, la Fiesta del Sacrificio y el Día del Perdón, entre otros.

feriado Día de la Raza Argentina Respeto a la Diversidad Cultural conmemoración
Noticias relacionadas
Horóscopo Libra

Horóscopo: predicciones signo por signo

El dólar, una de las variables a tener en cuenta de cara al futuro poselectoral

Dólar, inflación y PBI: qué estiman bancos y consultoras para el final de 2025 tras las elecciones

Este finde largo disfrutá de los beneficios de ConcorPass

Este finde largo disfrutá de los beneficios de ConcorPass

La Real Academia Sueca de las Ciencias otorgó el Premio Nobel de Literatura 2025 fue para el autor húngaro László Krasznahorkai

El Premio Nobel de Literatura 2025 es para el escritor húngaro László Krasznahorkai

Lo último

Las misiones de Egipto en el próximo Mundial: ganar su primer partido y pasar la fase de grupos

Las misiones de Egipto en el próximo Mundial: ganar su primer partido y pasar la fase de grupos

Así fueron los últimos momentos de Miguel Russo

Así fueron los últimos momentos de Miguel Russo

Brasil se floreó y aplastó a Corea del Sur en un amistoso

Brasil se floreó y aplastó a Corea del Sur en un amistoso

Último Momento
Las misiones de Egipto en el próximo Mundial: ganar su primer partido y pasar la fase de grupos

Las misiones de Egipto en el próximo Mundial: ganar su primer partido y pasar la fase de grupos

Así fueron los últimos momentos de Miguel Russo

Así fueron los últimos momentos de Miguel Russo

Brasil se floreó y aplastó a Corea del Sur en un amistoso

Brasil se floreó y aplastó a Corea del Sur en un amistoso

Por pedido de Russo, sus cenizas serán arrojadas en el estadio de Rosario Central

Por pedido de Russo, sus cenizas serán arrojadas en el estadio de Rosario Central

La autopsia a Daiana Mendieta reveló que murió por un fuerte golpe en la cabeza

La autopsia a Daiana Mendieta reveló que murió por un fuerte golpe en la cabeza

Ovación
En el 15 de Abril se define la Copa Santa Fe entre Unión y Centenario

En el 15 de Abril se define la Copa Santa Fe entre Unión y Centenario

Colón y un nuevo frente de conflicto: la deuda con Talleres por Ignacio Lago

Colón y un nuevo frente de conflicto: la deuda con Talleres por Ignacio Lago

Una buena para Unión: Diego Armando Díaz recibió el alta médica

Una buena para Unión: Diego Armando Díaz recibió el alta médica

Por pedido de Russo, sus cenizas serán arrojadas en el estadio de Rosario Central

Por pedido de Russo, sus cenizas serán arrojadas en el estadio de Rosario Central

Con aplausos y cantos: salió el cortejo con los restos de Russo

Con aplausos y cantos: salió el cortejo con los restos de Russo

Policiales
Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Seis detenidos en Ceres por narcomenudeo tras investigación de la PDI

Seis detenidos en Ceres por narcomenudeo tras investigación de la PDI

Tres jóvenes fueron aprehendidos tras arrojar piedras dentro del country Los Molinos en Recreo Sur

Tres jóvenes fueron aprehendidos tras arrojar piedras dentro del country Los Molinos en Recreo Sur

Escenario
Laura Azcurra se presenta en Santa fe con Frida Viva la vida

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con "Frida Viva la vida"

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Marcela Morelo regresa a Santa Fe con un show lleno de clásicos

Marcela Morelo regresa a Santa Fe con un show lleno de clásicos