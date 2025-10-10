Feriado por el Día de la Raza este viernes 10 de octubre: quiénes cobran doble

Los argentinos gozan este viernes 10 de octubre de un feriado nacional. Qué establece el Contrato de Trabajo

Hoy es feriado porque un día como hoy de 1492 Cristóbal Colón arribó a América

Este viernes 10 de octubre es feriado nacional en la Argentina porque se ha trasladado el Día de la Raza , cuya fecha original es el domingo 12 de octubre. Más allá de ser feriado nacional, son varios los que tienen que trabajar de todos modos.

Este año, el ahora renombrado “Día de la Raza” cae domingo, y pese a que inicialmente había sido nombrado como “no trasladable”, finalmente fue trasladado al viernes 10 de octubre para formar un fin de semana largo.

Como cada 12 de octubre, hoy se conmemora porque en esta misma fecha de 1492 Cristóbal Colón descubrió el continente americano. Con esta festividad se recuerda, al mismo tiempo, la importancia cultural de los pueblos indígenas que existieron antes de la conquista.

Diversidad Cultural Día de la Raza conmemora Cristóbal Colón.jpg

Quiénes cobran doble el “Día de la Raza”

Si un empleado trabaja durante un feriado nacional como el 10 de octubre, debe recibir un pago doble por las horas trabajadas ese día de acuerdo con la legislación argentina, mediante la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo.

La paga doble se aplica únicamente a los feriados nacionales, como este 10 de octubre y no a los días no laborables, que son opcionales para los empleadores y no conllevan obligación de pagar extra si se trabaja.

Entre estos días no laborables se encuentran fechas como el Jueves Santo, la Fiesta del Sacrificio y el Día del Perdón, entre otros.