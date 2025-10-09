Servicios de la Municipalidad previstos para el feriado del viernes 10 de octubre en Santa Fe

La Municipalidad comunica los servicios en la ciudad el fin de semana largo por el 12, fecha en que se conmemora el Día de Respeto a la Diversidad Cultural.

Los diversos servicios de la Municipalidad de Santa Fe por el feriado

Con motivo del feriado turístico , la Municipalidad de Santa Fe informa los horarios de los servicios de recolección de residuos, Cementerio, Seom y oficinas municipales para que los santafesinos puedan agendar en caso de necesitar realizar algún trámite u otros accesos en el Día de Respeto a la Diversidad Cultural.

Este viernes no habrá atención al público en ninguna de las oficinas municipales, tanto en el edificio ubicado en Salta 2951, como en todas las oficinas de distrito. El Sistema de Atención al Ciudadano (SAC) funcionará con guardias mínimas a través del 0800-777-5000.

Recolección de residuos

Las empresas contratadas para la recolección de residuos Cliba y Urbafé prestarán el servicio con normalidad en toda la ciudad en los horarios establecidos y en su modalidad habitual. Cabe recordar que el viernes corresponde sacar los residuos húmedos.

En tanto, los Eco Puntos permanecerán cerrados, retomando la atención al público el sábado 11, de 9 a 19.

Colectivos, Bicis y Seom

En cuanto al transporte público de pasajeros por colectivos, durante el viernes 10 funcionarán con la frecuencia habitual de los días domingos. Por otra parte, el Sistema de Bicicletas Públicas, “Las Bicis”, podrá utilizarse en forma habitual de 6.30 a 21.

Asimismo, el Sistema de Estacionamiento Medido (Seom) no estará operativo el viernes 10, retomando la actividad el sábado 11, a partir de las 8.

Cementerio

En la necrópolis municipal el horario de los servicios fúnebres (inhumaciones) será de 7.15 a 11.30, y las visitas de 7.15 a 12 y de 15 a 18.30.

Imusa

Las tres sedes del Instituto Municipal de Salud Animal (Imusa) permanecerán cerradas hasta el lunes 13.

Tribunal de Faltas

Por su parte el Tribunal de Faltas municipal, ubicado en San Luis 3078, funcionará tanto el viernes 10 como el sábado 11, en el horario de 8 a 16, al igual que el corralón municipal.

Mercado Norte

El tradicional paseo, ubicado en Santiago del Estero 3166, funcionará el viernes 10 de 9 a 13.

Centros de informes turísticos

En lo que respecta a las oficinas de informes de la Subsecretaría de Turismo funcionarán con el siguiente esquema: