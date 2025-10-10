Uno Santa Fe | Información General | Horóscopo

Horóscopo: predicciones signo por signo

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este viernes 10 de octubre

10 de octubre 2025 · 07:25hs
Horóscopo Libra

UNO Santa Fe

Horóscopo Libra

Horóscopo del viernes 10 de octubre de 2025

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Tu energía vuelve a encenderse y recuperás el impulso para avanzar. Buen momento para tomar decisiones rápidas en el trabajo o en temas personales. En el amor, una sorpresa te devuelve la sonrisa.

horoscopo.jpg
Horóscopo

Horóscopo

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

Los astros te invitan a frenar un poco y disfrutar del presente. El cansancio acumulado podría jugarte en contra si no te relajás. En lo afectivo, una charla pendiente trae claridad.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Día ideal para expresar tus ideas y resolver malentendidos. Tus palabras serán escuchadas, especialmente en el entorno laboral. En el amor, tu encanto natural atraerá atención.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Las emociones se estabilizan y encontrás un punto de calma después de días intensos. En el trabajo, confiá en tu intuición. En pareja, un pequeño gesto puede fortalecer el vínculo.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

La jornada te impulsa a brillar y demostrar tu talento. El reconocimiento llega si actuás con humildad. En el amor, la pasión se activa y puede renacer una conexión intensa.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Necesitás reorganizar tus prioridades. El exceso de responsabilidades podría generarte estrés. En lo emocional, se abren caminos de diálogo y entendimiento.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

La armonía vuelve a tu vida. El viernes te encuentra con ganas de disfrutar y compartir. En el amor, los astros favorecen encuentros dulces y reconciliaciones.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

La intensidad emocional será tu motor. Aprovechá la energía para enfocarte en tus metas. En el amor, una confesión o acercamiento cambia el rumbo de una relación.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Buen día para cerrar la semana con optimismo y expansión. Podés recibir una propuesta laboral o una invitación especial. En el amor, tu alegría contagia.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Los astros te impulsan a tomar el control sin perder la calma. En lo laboral, se abren puertas gracias a tu perseverancia. En el amor, la sinceridad será tu mejor aliada.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Tu creatividad está en su punto más alto. Ideal para innovar y animarte a cambios. En el amor, una persona inesperada podría llamar tu atención.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

La sensibilidad te guía hacia decisiones acertadas. Confiá en tu intuición. En lo afectivo, un momento de ternura puede transformar tu día.

Horóscopo viernes octubre
Noticias relacionadas
Horóscopo Libra

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo Libra

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo Libra

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo Libra

Horóscopo: predicciones signo por signo

Lo último

Las misiones de Egipto en el próximo Mundial: ganar su primer partido y pasar la fase de grupos

Las misiones de Egipto en el próximo Mundial: ganar su primer partido y pasar la fase de grupos

Así fueron los últimos momentos de Miguel Russo

Así fueron los últimos momentos de Miguel Russo

Brasil se floreó y aplastó a Corea del Sur en un amistoso

Brasil se floreó y aplastó a Corea del Sur en un amistoso

Último Momento
Las misiones de Egipto en el próximo Mundial: ganar su primer partido y pasar la fase de grupos

Las misiones de Egipto en el próximo Mundial: ganar su primer partido y pasar la fase de grupos

Así fueron los últimos momentos de Miguel Russo

Así fueron los últimos momentos de Miguel Russo

Brasil se floreó y aplastó a Corea del Sur en un amistoso

Brasil se floreó y aplastó a Corea del Sur en un amistoso

Por pedido de Russo, sus cenizas serán arrojadas en el estadio de Rosario Central

Por pedido de Russo, sus cenizas serán arrojadas en el estadio de Rosario Central

La autopsia a Daiana Mendieta reveló que murió por un fuerte golpe en la cabeza

La autopsia a Daiana Mendieta reveló que murió por un fuerte golpe en la cabeza

Ovación
En el 15 de Abril se define la Copa Santa Fe entre Unión y Centenario

En el 15 de Abril se define la Copa Santa Fe entre Unión y Centenario

Colón y un nuevo frente de conflicto: la deuda con Talleres por Ignacio Lago

Colón y un nuevo frente de conflicto: la deuda con Talleres por Ignacio Lago

Una buena para Unión: Diego Armando Díaz recibió el alta médica

Una buena para Unión: Diego Armando Díaz recibió el alta médica

Por pedido de Russo, sus cenizas serán arrojadas en el estadio de Rosario Central

Por pedido de Russo, sus cenizas serán arrojadas en el estadio de Rosario Central

Con aplausos y cantos: salió el cortejo con los restos de Russo

Con aplausos y cantos: salió el cortejo con los restos de Russo

Policiales
Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Seis detenidos en Ceres por narcomenudeo tras investigación de la PDI

Seis detenidos en Ceres por narcomenudeo tras investigación de la PDI

Tres jóvenes fueron aprehendidos tras arrojar piedras dentro del country Los Molinos en Recreo Sur

Tres jóvenes fueron aprehendidos tras arrojar piedras dentro del country Los Molinos en Recreo Sur

Escenario
Laura Azcurra se presenta en Santa fe con Frida Viva la vida

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con "Frida Viva la vida"

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Marcela Morelo regresa a Santa Fe con un show lleno de clásicos

Marcela Morelo regresa a Santa Fe con un show lleno de clásicos