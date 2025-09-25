Las exportaciones de carnes seguirán sin retenciones hasta el 31 de octubre

El gobierno nacional anunció que las exportaciones de carnes seguirán con retenciones cero hasta el 31 de octubre .

La comunicación estuvo a cargo del vocero presidencial, Manuel Adorni , luego de que se cerrara el beneficio para las ventas de granos.

“El esquema de retenciones cero para la exportación de carnes avícolas y bovinas continúa sin cupo hasta el 31 de octubre próximo”, comunicó Adorni, a través de sus redes sociales.

Ayer se cerró el beneficio para las ventas de granos luego que se completara el cupo de US$ 7.000 millones establecidos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/1971208469463122113&partner=&hide_thread=false El esquema de retenciones cero para la exportación de carnes avícolas y bovinas continúa sin cupo hasta el 31 de octubre próximo.



Fin. — Manuel Adorni (@madorni) September 25, 2025

• LEER MÁS: Fin de las retenciones cero: en tres días se registró el cupo de USD 7.000 millones